Эксперимент по маркировке пива охватывает уже более 80% рынка

no_title.

Пилотный проект по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на его основе, сидра и пуаре проходит в России в период с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года. 23 июля крупнейшие производители пива AB InBev Efes, Балтика (Carlsberg Group) и Heineken Russia заявили о своем участии в эксперименте. Ранее заявки на участие в пилоте подали Московская пивоваренная компания и другие игроки рынка, в том числе импортеры, логистические компании, ритейл и предприятия сегмента HoReCa.

«С момента начала эксперимента по маркировке пива прошло уже 4 месяца. За это время в него вступили 178 компаний, из них 69 – производители, которые занимают более 80% всего российского рынка. Мы приветствуем решение AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken Russia вступить в пилотный проект. Этот шаг позволит им протестировать процессы, провести интеграцию с системой и в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке. Эксперимент носит добровольный характер, и перечень производственных площадок, а также бренды и объемы продукции для пилотного проекта по нанесению маркировки будут определены участниками самостоятельно»,- говорит руководитель управления подакцизных товарных групп оператора системы национальной маркировки «Честный знак» Ян Витров.

Некоторые участники эксперимента при поддержке оператора системы «Честный знак» уже провели тестирования. Так, калининградский производитель «Блонден Бир» протестировал маркировку пива в кегах, а костромская «Пирна» вместе с торговой сетью «Гулливер» успешно протестировали полную цепочку прослеживаемости от производства до реализации через кассу конечному потребителю.