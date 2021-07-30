Партия «Новые люди» собрала в Чувашии более 5 000 подписей для выдвижения в Госсовет

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Партия «Новые люди» первой подала документы по выдвижению кандидатов на выборы в Госсовет Чувашии. Для регистрации необходимо набрать определенное количество подписей избирателей. Жители Чувашии активно поддержали Новых людей и оставили более 5000 подписей за их выдвижение

Выборы в Госсовет Чувашии пройдут с 17 по 19 сентября. Будут выбирать 44 депутатов. Половина изберется по партийным спискам, половина – по одномандатным округам. Партия «Новые люди» выдвинула по списку 38 кандидатов. Еще пять идут на выборы по одномандатным избирательным округам.

Кандидатам для регистрации необходимо собрать подписи избирателей в свою поддержку. Минимально требуемое количество – 4606 подписей, максимально возможное – 5066. Половину из них можно собрать на портале «Госуслуги».

Более 5000 жителей Чувашии оставили подписи в поддержку партии «Новые люди». Треть из них сделала это через «Госуслуги».

«Мы в короткие сроки получили даже больше подписей, чем требует ЦИК. Это свидетельство того, что мы все делаем правильно. Мы открыты для людей, и они готовы доверить нам решение важнейших проблем республики», - прокомментировал руководитель регионального отделения партии «Новые люди».

Теперь Новые люди передадут подписи для проверки в ЦИК республики. После этого будет принято решение о регистрации кандидатов.

На конец июля все десять партий уже подали в избирательную комиссию Чувашии списки кандидатов для выдвижения. Пяти партиям не требуется собирать подписи. Остальные должны выполнить это требование.

Справка по Чувашии

Завершается выдвижение кандидатов на выборы в Госсовет Чувашии. По данным избирательной комиссии на 28 июля,по спискам десять политических партий выдвинули 486 кандидатов. По одномандатным округам заявились 140 кандидатов. Трое из них - самовыдвиженцы.

Пять партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» и Партия пенсионеров) освобождены от сбора подписей. Остальным необходимо до 18 августа собрать минимум по 4606 подписей в свою поддержку.

Решение о регистрации принимается после проверки подписей и документов кандидатов, а также открытия ими специального избирательного счета. О своем решении избирательная комиссия обязана оповестить кандидатов в течение 10 дней с момента подачи документов.