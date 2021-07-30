Любит ужастики и видеоигры, а на балконе у нее растет перчик Валерий: Что нужно знать об Ангелине Лазаренко, новой красотке из казанского "Динамо"

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

После завершения Мариной Марюхнич спортивной карьеры в казанском клубе освободилась вакансия на блоке, и заполнить её была призвана одна из самых результативных волейболисток России в данном амплуа Ангелина Лазаренко.

Конечно, из-за неучастия краснодарского «Динамо» в «Финале шести» в итоговом рейтинге Ангелину обошла, в частности, Елизавета Котова из «Уралочки». Но если смотреть по регулярному этапу чемпионата – так сказать, по равной базе для сравнения, – то там Лазаренко была безусловным лидером со 106 блоками и 331 очком в целом. Для сравнения, у нашей казанской Ирины Королёвой за «регулярку» набралось 98 блоков и 309 очков, а у той же уральской Котовой – 97 блоков и 295 очков.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Подписание такого игрока – для «Динамо-Ак Барс» это безусловная удача. Тем более что в 23 года карьера этой талантливой спортсменки находится ещё в стадии взлёта и до пика возможностей явно очень далеко. Вообще, Ангелину Лазаренко можно отнести к таким же волейбольным вундеркиндам, как Арина Федоровцева, Татьяна Кадочкина или Анна Котикова. Пресс-служба «Динамо-Ак Барс» решила необычным способом познакомить болельщиков с новичком, сделав подборку фотографий девушки и ее увлечений и достижений.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

На молодёжном уровне у Ангелины в копилке два «золота» чемпионатов Европы, а также «серебро» молодёжного чемпионата мира в 2017 году. Причём, как и у троих вышеназванных, у Лазаренко среди индивидуальных достижений имеется звание MVP, присвоенное по итогам чемпионата Европы U18 в 2015 году. Оцените: блокирующая была признана MVP.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Важную роль в становлении молодой волейболистки сыграла хорошо известная казанской волейбольной публике тренер Светлана Сафронова. Под её руководством Ангелина начала и профессиональную карьеру сначала в составе «молодёжки» новоуренгойского «Факела» в сезоне 2013/2014, а затем ещё год в московском «Луче». Вообще, Лазаренко родилась в Саратове, но затем семья переехала в Москву. В 2010 году Ангелина поступила в столичную волейбольную спортшколу олимпийского резерва №21, где её, собственно, и приметила Сафронова.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

В 2015 году с подписанием контракта с «Заречьем-Одинцово» состоялся переход на взрослый уровень в клубном волейболе. Причём Лазаренко быстро стала одним из системообразующих игроков одинцовской команды. А по итогам сезона 2016/2017 и вовсе оказалась самой результативной в составе: 327 очков против 316 у диагональной Дарьи Малыгиной или 302 у доигровщицы Алины Ярошик (Панковой). Что опять же подчеркнём, очень нетипично для амплуа центральной блокирующей.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Есть в карьере Ангелины Лазаренко и заграничный опыт. В 2017 году Ангелину пригласили в самую русскоязычную команду дальнего зарубежья – в швейцарское «Волеро». Безусловный лидер местного чемпионата «Волеро» в сезоне 2017/2018, как обычно, собрал все титулы на национальном уровне. Но главным бонусом выступления за эту команду, очевидно, была возможность сыграть в Лиге чемпионов, где швейцарки добрались до стадии плей-офф «Раунда шести», где столкнулись с турецким «Вакифбанком». А в следующем сезоне – уже под новой вывеской «Волеро Ле-Канне» – удалось поучаствовать даже в Клубном чемпионате мира (по специальному приглашению организаторов), а также дойти до полуфинала Кубка Вызова, где уступили итальянской «Монце» лишь только в «золотом сете».

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Кстати, «смена вывески» у швейцарского клуба тогда произошла в связи с желанием «Волеро» играть в более сильном чемпионате. Поэтому было решено объединиться с французским клубом «Канне-Рошвилль» и перейти в чемпионат Франции. Ну и Станислав Якубовский, хозяин «Волеро», в числе семерых лучших игроков Ангелину Лазаренко забрал с собой в новый клуб. В сезоне 2018/2019 этот объединённый клуб «Волеро Ле-Канне» выиграл бронзовые медали чемпионата Франции.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

Параллельно в 2018 году Ангелина Лазаренко дебютировала в составе основной сборной России в Лиге наций. До этого вместе со студенческой сборной летом 2017 года выиграла Всемирную Универсиаду в Тайбэе. В 2019 году Лазаренко была вызвана в сборную уже на всё лето и приняла участие в Лиге наций, в чемпионате Европы, помогла победить в олимпийской квалификации и завоевать «бронзу» Кубка мира. Ну а в 2020 году соревнований на уровне сборной, как известно не проводилось по причине пандемии. Разве что в Калининграде прошёл товарищеский Кубок губернатора, где Ангелина приняла участие в составе национальной команды.

Фото: ВК "Динамо-Ак Барс".

На клубном уровне в 2019 году Лазаренко вернулась в Россию и подписала контракт с краснодарским «Динамо». За которое отыграла подряд два сезона – оба раза команда завершала чемпионат на 7 месте. Также в прошедшем сезоне 2020/2021 краснодарки, опередив в полуфинальном этапе «Уралочку-НТМК», сумели пробиться в «Финал четырёх» Кубка России, где в итоге завоевали бронзовые медали.