Старалась не чувствовать боль: казанская фехтовальщица получила травму в финале, но дотерпела и выиграла золото Олимпийских игр 2020

Спортсменка из Казани (на фото справа) внесла решающий вклад в командную победу. Фото: федерация фехтования РФ.

В то, что российские фехтовальщицы смогу завоевать награды на Олимпиаде в Токио мало кто верил. Однако на зло всем скептикам наши спортсменки на старте игр взяли бронзу и серебро. Не хватало только золотой медали. Теперь же в копилке сборной России есть и она.

Отличилась четверка российских рапиристок. Девушки стали лучшими в командных соревнованиях. Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова по началу считалась запасной. В четвертьфинале в Египтом она не участвовала, но спешно оказалась в основе по ходу полуфинала против США. Мартьянова заменила Аделину Загидуллину и внесла свой вклад в победу россиянок.

В финальной битве с француженками Мартьянова вышла третьей. Россиянки вели в финале, выиграв первые две микродуэли. Мартьянова также начала неплохо, но затем поскользнулась и упала. Спортсменка какое-то время не могла встать, замену провести было нельзя и Марта через боль продолжила выступление.

- Я была травмирована, но главным для меня было понять, что никаких замен у нас больше нет. У меня не было возможности думать о чём-то ещё, кроме борьбы и очков. Старалась не чувствовать боль, а вместо этого чувствовать, что я должна поддерживать свою команду, - цитирует Мартьянову Championat.com.

В итоге Мартьянова помогла сборной России выиграть олимпийское золото. Этого успеха в нашей стране ждали долгих 13 лет.

СПРАВКА КП

Марта Мартьянова начала заниматься фехтованием в Казани в раннем детстве. Первым тренером юной рапиристки стала Елена Прохорова.

С 2016 года спортсменка входит в основной состав сборной России по фехтованию. Первая победа Марты на международной арене состоялась на этапе Кубка мира 14 января 2018 года, в польском городе Катовице. Там рапиристка завоевала золотую медаль в командном зачете. В том же году Мартьянова завоевала серебро чемпионата Европы