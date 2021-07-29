На месторождении гипса в Татарстане нашли вещество внеземного происхождения

Образец привлек внимание ученых необычайно плотными микровключениями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важную находку обнаружили ученые Казанского Федерального университета на месторождении гипса. Там нашли объект, предположительно, внеземного происхождения.

Образец, найденный студенткой КФУ Клавдией Петренко в Камско-Устьинском месторождении, привлек внимание ученых необычайно плотными микровключениями. Научная группа исследовала богатые железом микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе.

- Предварительное изучение состава показало, что основным их компонентом является железо. Используя комплекс методов для микроанализа (микро-КТ, XRF, SEM, EDS и рамановская спектроскопия), мы изучили различные возможности их происхождения и пришли к выводу, что микровключения из верхнеказанского подъяруса имеют внеземной генезис, - рассказал доцент кафедры региональной геологии и полезных ископаемых Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Раиль Кадыров.

Вывод ученые обосновали исходя из сходства найденных микросферул как с диагенетически измененными космическими сферулами I-типа, так и со сферулами абляции метеоритов, о находках которых в современных и древних отложениях сообщалось не единожды.

Внеземные объекты, которые попадают на планету из космоса, объединяют определенные признаки: сферическая морфология; размеры; дендритные текстуры, имеющие решетчатый или ячеистый вид; большие субсферические полости, представляющие собой прежнее положение выветрившихся металлических ядер; нерегулярные сети полостей, представляющие собой везикулы от остаточных захваченных летучих газов; а также обогащенная железом минералогия, характерная для магнетита.

Обнаруженные микрочастицы и микросферулы за последние два миллиона лет претерпели диагенетические изменения. Основываясь на необычайной концентрации внеземных микросфер и очень близких к ним по составу микрочастиц, сконцентрированных в тонкой доломитовой прослойке исследуемого образца, ученые Казанского федерального университета предположили их происхождение от метеорной абляции – процесса разрушения поверхности метеорного тела при движении в атмосфере.

Ученые предполагают, что метеорное тело подверглось разрушению при движении в атмосфере, произошедшем над исследуемой территорией 272,95 миллионов лет назад.