«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Татарстане перезапустила онлайн-сервис «Мой депутат» для прямой работы с жителями

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«Мой депутат» - это онлайн-платформа, работающая с 2019 года. С помощью системы каждый татарстанец может оставить наказ партии через сайт мойдепутат.онлайн, позвонив по телефону 8-800-201-16-00 (или оставив свой номер для обратного звонка), а также написать в WhatsApp. Телефонная горячая линия работает ежедневно с 10.00 до 21.00 без выходных.

Жители могут изложить свою проблему или наказ в самых разных сферах: дороги, медицина, ЖКХ - и многих других. Также работа по сбору наказов ведется через мобильные общественные приемные. Шесть автобусов ежедневно приезжают в разные районы республики, чтобы собрать предложения, актуальные вопросы от жителей. В графике работы мобильных приемных более 600 точек в разных уголках республики.

Депутаты партии ежедневно дежурят в приемной проекта «Мой депутат» и звонят татарстанцам, оставившим наказы, по телефону. Заявки обрабатываются каждый день. Депутаты напрямую обсуждают с жителями реализацию их наказов и поиск путей решения.

- Эта форма прямого общения депутатов с гражданами востребована в первую очередь благодаря своей доступности и эффективности, - подчеркнул руководитель Регионального исполкома партии Марат Самигуллин.

- Работа с обращениями граждан для меня всегда на первом месте. Мы не оставляем без внимания ни одно обращение, это наша каждодневная работа. Всей командой радуемся, когда удается решить тяжелый вопрос и помочь людям. Вопросы и обращения, которые требуют системных решений, мы анализируем, чтобы превратить в значимые законодательные инициативы. Вместе с жителями республики мы сформируем народную программу партии, которая будет близка каждому, кто заботится о будущем Татарстана и о благополучии своих родных и близких! - отмечает депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов.

- Считаю, что живое общение с жителями и прямое, оперативное обсуждение вопросов, по которым мы можем помочь, главнее всего! Мы всегда слышим людей, стараемся искать ответы даже на сложные, требующие комплексных решений вопросы, - подчеркнула депутат Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова.

Наиболее острые, актуальные и системно значимые проблемы, о которых заявят татарстанцы через систему «Мой депутат», будут включены в Народную программу партии.

- Работа системы - это прямой диалог с нашими гражданами. Именно они будут давать свои поручения, запросы, которые войдут в народную программу, - подчеркнула Ольга Павлова, депутат Госдумы РФ.