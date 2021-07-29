ЭМИЗ: В Республике Татарстан производят уникальный халяль-напиток премиум- класса, изготовленный из российского винограда

Фото: ТД «ЭМИЗ»

«ЭМИЗ» – ГАРАНТИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ПОЛЬЗЫ

Эликсир молодости и здоровья (именно так расшифровывается «ЭМИЗ») – это не виноградный сок и не вино, а совершенно уникальный напиток, созданный с целью укрепления здоровья.

Врачами и учеными всего мира доказано, что именно гребень, косточка и кожица являются самыми полезными частями винограда, поэтому при производстве напитка «ЭМИЗ» используется виноградная гроздь целиком, из которой извлекается максимум полезных веществ благодаря процессу экстрагирования. При этом напиток абсолютно натуральный – в нем не содержится ни сахар, ни тем более консерванты.

К тому же напиток полностью безалкогольный, так как при изготовлении применяется технология пастеризации, в процессе которой уничтожаются все бактерии, вызывающие брожение. При этом полезные свойства напитка сохраняются в полном объеме.

Фото: ТД «ЭМИЗ»

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА «ЭМИЗА»

Обычный виноградный сок не содержит самых главных полезных веществ, которые может дать виноград. Именно вытяжка из косточки, кожицы и гребня винограда делает «ЭМИЗ» уникальным продуктом, который при регулярном употреблении способен нормализовать работу сердечно-сосудистой системы и артериальное давление путем укрепления стенок сосудов и выведения шлаков из организма, а также нормализуя уровень холестерина в крови.

Полезные вещества кожицы и косточек винограда способствуют быстрой регенерации клеток, что запускает процесс обновления и омоложения организма. Более того, содержащиеся в винограде антиоксиданты подавляют рост раковых клеток, снижают уровень сахара в крови и наполняют энергией весь организм.

«ЭМИЗ» богат различными группами витаминов, которые важны для иммунитета. Например, в напитке преобладают витамины группы В, оказывающие положительное влияние на нервную систему и работу головного мозга. Также в напитке содержится витамин С, который предотвращает стресс, депрессию и усталость, повышает устойчивость к вирусным заболеваниям и регулирует процесс синтеза крови.

При регулярном употреблении эликсир разжижает кровь, предотвращает образование микротромбов. Таким образом, напиток особенно полезен в период вирусных инфекций, в частности коронавируса, ситуация с которым на данный момент наиболее актуальна.

Еще в советское время учеными мирового уровня была доказана неоценимая польза виноградной косточки и кожицы. Одним из многих исследовательских институтов, доказывающих действенность напитка «ЭМИЗ», является Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН.

Для того чтобы получить максимум пользы из «эликсира здоровья и молодости», его нужно употреблять регулярно. Производители рассказывают, что каждый любит пить по-своему: можно употреблять «ЭМИЗ» как самостоятельный напиток или добавлять несколько столовых ложек напитка в воду и пить два-три раза в день.

Фото: ТД «ЭМИЗ»

С КРЫМСКИХ ПОЛЕЙ ПРЯМИКОМ В ТАТАРСТАН

В производстве напитка «ЭМИЗ» используются сорта винограда «каберне-совиньон», «мерло», «пино-нуар», «саперави», выращенные в экологически чистых районах Республики Крым.

В Татарстане для производства целебного эликсира используют передовые технологии, превращая крымский виноград в напиток для здоровья и молодости людей по всему миру.

Напиток имеет насыщенный виноградный, кисло-сладкий, в меру терпкий вкус, слегка играющий нотками граната. Отличается яркостью и богатством оттенков. Даже при смешивании с водой перед напитком сложно устоять. Густой по консистенции ЭМИЗ настоящие гурманы пьют в чистом виде, маленькими глотками или разбавляют минеральной водой с кубиками льда, превращая в летний освежающий коктейль.

ТД «ЭМИЗ»

www.emiz.ru

Тел. 8 800 444 09 37

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