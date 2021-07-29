Матч Арсенал - Рубин будет судить Сергей Иванов: Год назад Слуцкий требовал его пожизненной дисквалификации

В минувшем сезоне Иванов серьезно насолил "Рубину" на старте чемпионата, как будет на сей раз? Фото: РФС.

Уже в пятницу, 30 июля. футболисты "Рубина" проведут свой второй матч в рамках нового чемпионата страны. В Туле подопечные Леонида Слуцкого сразятся с местным "Арсеналом".

Обслуживать матч доверили ростовскому арбитру Сергею Иванову. Для "Рубина" судейство Иванова - больная тема. Год назад, на старте сезона 2020/2021 уступили "Локомотиву" 0:2 во многом из-за спорных решений арбитра. Леонид Слуцкий после того матча требовал пожизненной дисквалификации для Иванова.

В середине первого тайма рефери не поставил очевидный пенальти в ворота "Локомотива". Слуцкий попытался высказать свое мнение арбитру в перерыве матча. Это Иванову не понравилось и тот удалил наставника "Рубина".

- Когда тебе на черное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что я их произнес, потому что когда из тебя начинают делать идиота и оправдываться... Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверно эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я. Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты итак убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я все посмотрел. Конечно, если ты видишь белую табличку, а он говорит черная, то нужно прийти к какому-то консенсусу. Что еще говорить? - отметил Слуцкий.

Клубная пресс-служба после того матча выпустила пост, где Иванов в футболке "Локомотива" позирует с призом лучшему игроку матча.

Фото: ФК "Рубин".

После тему Иванова затронули в новогоднем клипе казанского клуба, где Слуцкий пел на английском. В кадре появляются печенья в виде надписи VAR и с изображением Иванова. Слуцкий ест "варовское" печенье. а Иванову кто-то откусил большую часть головы. Правда, в кадре так и не показали. кто же именно полакомился кондитерским изделием в виде российского арбитра.