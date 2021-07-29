Сценариев сотни, Остап Бендер знал не менее 400: Как мошенники "обрабатывают" татарстанцев, чтобы завладеть их деньгами

Людям стоит быть осторожнее в общение с незнакомыми людьми, особенно, если они что-то предлагают выгодно купить. Фото: Евгения ГУСЕВА

Доцент кафедры клинической психологии и психологии личности Института психологии и образования Казанского федерального университета Ильдар Абитов объяснил, как действуют мошенники, предпринимая попытки выудить денежные средства у доверчивых граждан.

Существуют сотни схем, цель которых – завладеть накоплениями граждан. Так, например, литературный герой Остап Бендер знал четыреста сравнительно честных способов отъема денег у населения. Несмотря на огромное количество сценариев обмана, есть, считает психолог КФУ, общие признаки, свидетельствующие о том, что человека (или группу людей) пытаются ввести в заблуждение.

- Если вам предлагают заработать за сравнительно короткое время без каких-либо усилий существенную для вас сумму денег, следует насторожиться. Есть большая вероятность того, что вас пытаются обмануть. Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке, - предупредил Абитов.

По словам ученого, в последнее время растет количество компаний, которые называют себя инвестиционными, но, по сути, являются финансовыми пирамидами. Цель таких организаций – обогащение за счет вкладчиков.

- Их организаторы и топ-менеджеры – прекрасные ораторы, к тому же они владеют целым набором психологических приемов для "обработки" потенциальных вкладчиков. Мошенники ориентируются на разные целевые аудитории. Если к ним пришла бабушка-пенсионерка, скопившая на "черный день" 50 тысяч рублей, ей могут предложить за короткий срок заработать 100 тысяч, а руководителю компании или чиновнику будут сулить миллионные дивиденды. Кроме обещания сверхприбыли, представители компании не забывают упомянуть о том, что их предложение является эксклюзивным, адресованным лично вам (люди любят чувствовать себя избранными) и действует всего один день (или несколько дней). И это тоже психологический прием – создания искусственного дефицита времени, – сообщил психолог.

С целью психологической обработки граждан зачастую мошенники проводят собрания, отметил он.

- Вас заранее предупреждают, что мероприятие будет долгим и на нем будет озвучено деловое предложение. Говорят, что тем, кто придет на собрание, необходимо будет досидеть до конца. Чтобы расположить к себе аудиторию, ведущий выбирает неформальный вариант общения. Он много шутит, использует в своей речи метафоры и сравнения. Все это должно насторожить. Если вам делают финансовое предложение, то почему его оформляют, как шоу? – рассказал Абитов.

Такое собрание может длиться 2-3 часа. Это необходимо, чтобы утомить его участников, притупить их бдительность, пояснил ученый.

- Информация дается в быстром темпе, она довольно путанная. Представитель организации оперирует цифрами (их проверить невозможно), которые призваны подтвердить, что перед вами серьезная компания, обладающая внушительным капиталом. В начале собрания выступающий озвучивает сумму финансового предложения, которую вы должны заплатить за долю или за акции. Она астрономическая. Ближе к концу собрания становится ясно, что для вас как участника мероприятия эта сумма намного меньше, потому что вы эксклюзивный клиент, вас пригласил акционер (или член клуба). На фоне первой, астрономической, цифры названная в конце кажется разумной, приемлемой, поэтому участники собрания легче соглашаются внести необходимую сумму денег, - пояснил Ильдар Абитов.

Мошенники любят апеллировать к авторитету государства и известных персон, заметил он.

- Они могут заявить, что их организация активно сотрудничает с госструктурами или что ее вкладчиками являются многие известные люди. Это всего лишь рекламный ход, – предостерег доцент КФУ и добавил, что на собрании обычно просят выступить тех вкладчиков, которые якобы уже разбогатели.

Не только финансовые пирамиды ставят основной своей целью обогащение их создателей.

- Если посмотреть историю тренингов личностного роста, то когда-то у людей, которые их проводили, были благие цели. Да и само это понятие пришло из гуманистической психологии. Оно означает, что человек может измениться в процессе особых взаимодействий с другими людьми, в особых условиях. К сожалению, сейчас немало тех, кто проводит такие тренинги с одной целью – обогатиться, – подытожил Ильдар Абитов.