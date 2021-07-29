Мобильные приемные «Единой России» выехали в районы Татарстана

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В среду, 28 июля, «Единая Россия» запустила работу мобильных приемных. Шесть специализированных автобусов объедут весь Татарстан, чтобы принять обращения жителей республики. Системно значимые предложения и инициативы татарстанцев войдут в Народную программу партии.

- Этот проект реализуется с 2016 года и доказал свою эффективность. Мобильные приемные приезжают непосредственно к жителям республики. Шесть автобусов - по числу одномандатных округов - будут работать в селах, райцентрах, во дворах многоквартирных домов в городах. У татарстанцев есть замечательная возможность оставить свой наказ, поделиться проблемами, обсудить наиболее актуальные вопросы. Системные предложения войдут в Народную программу партии, которая будет утверждена на съезде в Москве, - рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Всего специалисты мобильных общественных приемных запланировали более 200 выездов. В графике около 600 адресов, по которым можно будет оставить свои наказы будущему депутатскому корпусу.

В этом году приемы будут проводиться с соблюдением всех мер безопасности. Машины оборудованы необходимым набором средств индивидуальной защиты и антисептиков, а сотрудники приемных сделали прививки от новой коронавирусной инфекции.

- Накануне «Единая Россия» и представители пяти политических партий подписали соглашение о безопасных выборах. И это очень важное решение. В первую очередь мы должны думать о безопасности и здоровье граждан. Это наша ответственность, - заявил Руслан Гаджиев, заместитель гендиректора Фонда инвестиционного развития территорий.

В мобильных приемных будут работать депутаты разных уровней. Депутат Госдумы РФ Ольга Павлова считает, что такой формат - это самый простой и быстрый путь для прямого диалога с жителями республики.

- Это своего рода экзамен власти на местах. Это срез мнений граждан, который поможет понять, где недорабатывают, что нужно сделать, какие правовые пробелы существуют. Жители Татарстана стали более вовлеченными в процесс формирования предложений и наказов. Они задают серьезные вопросы, которые требуют серьезной проработки, обращают внимание на проблемы правоприменения конкретных законов. Эти наказы должны стать народными инициативами, а впоследствии и народными законами, - отметила Павлова.

График работы мобильных приемных будет опубликован на сайте регионального отделения партии.