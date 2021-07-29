Партия «Новые люди» планирует открыть школьные курсы для развития туризма в Марий Эл

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В мае 2021 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос для партии «Новые люди». ВЦИОМ опросил 1600 человек от 12 до 60 лет об отношении к предпринимательству. Выяснилось, что 60% людей думали о том, чтобы стать предпринимателями, а 62% родителей хотят, чтобы их дети стали предпринимателями. Для этого и создана программа «Школьники-миллионеры».

Уникальную образовательную программу которую предложил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. По его словам, старшеклассников нужно обучать практическим навыкам уже со школьной скамьи, а не просто преподавать теорию. «Уходят в прошлое представления о школе как о казарме, которая готовит к жизни по шаблону. Мир другой, а школа выпускает людей с устаревшими навыками. Мы привыкли, что только государство – заказчик образования. И оно решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик – это родители и ученики. И они говорят нам, что дети хотят получить практические навыки еще в школе», – подчеркнул Алексей Нечаев.

В рамках программы «Школьники-миллионеры» для Марий Эл Новые люди разработали специальные курсы на базе школ республики. Цель – дать школьникам практические знания в сфере туризма. Дети могут освоить специальности менеджера по туризму и гостиничному сервису, лесничего, гида, разработчика экскурсионных туров. Обучение старшеклассников туристическим специальностям поможет эффективно развивать индустрию гостеприимства в регионе.

По словам депутата городского собрания из Марий Эл и сторонника партии «Новые люди» Ильи Кулалаева, предложение «Новых людей» крайне актуально для республики. «Это нужно было сделать очень давно. Как показали результаты исследования, школа тонет в формализме, не готовит людей к реальной жизни, а лишь консервирует их в детстве», – уверен Илья Кулалаев.

Сторонник Новых людей отметил, что сейчас заповедный фонд Марий Эл включает 58 особо охраняемых природных объектов. Они расположены на площади в 105 тысяч гектаров. Все эти места – привлекательные объекты для развития туризма в регионе. Республика может эффективнее использовать свой потенциал благодаря экологическому, сельскому, спортивному, водно-круизному и детско-юношескому туризму. Поэтому Илья Кулалаев акцентирует внимание на том, что для Марий Эл важно подготовить как можно больше молодых специалистов для работы в туристической сфере.

«Республику Марий Эл ценят как территорию экологического туризма. Наша природа поражает богатством и великолепием. Здесь находится национальный парк «Марий Чодра» и заповедник «Большая Кокшага». В Марий Эл много конных и пеших туристических маршрутов. Регулярно проводятся водные походы на байдарках по Малой и Большой Кокшаге, Малому и Большому Кундышу. На озерах Таир и Яльчик много баз отдыха, есть санатории и летние лагеря. Чтобы все это поддерживать и развивать должным образом, нужны молодые специалисты. Именно их подготовкой и займутся сторонники партии «Новые люди», – подчеркнул Илья Кулалаев.

Согласно исследованию ВЦИОМ, более 80% родителей считают, что школьное образование не готовит детей к реальной жизни. Партия «Новые люди» предлагает конкретные шаги для изменения ситуации. На это направлена и программа «Школьники-миллионеры».