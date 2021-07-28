Арсенал - Рубин 30 июля 2021 года: Зурико и Марков не помешают Слуцкому и Хвиче выйти в лидеры Премьер-Лиги

Со "Спартаком" Хвича не впечатлил, но он по-прежнему лидер "Рубина". Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Матч Арсенал - Рубин 30 июля 2021 года открывает программу второго тура чемпионата России по футболу. В новом чемпионате команды стартовали по-разному. "Рубин" вопреки всему обыграл дома "Спартак" 1:0 благодаря чудо-голу Самошникова. "Арсенал" же стартовал с поражения. Оружейники уступили в Москве "Локомотиву" 1:3.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ АРСЕНАЛ - РУБИН 30 ИЮЛЯ 2021

"Арсенал" и "Рубин" в чемпионатах и кубках России встречались между собой 28 раз. Небольшой перевес на стороне казанского клуба, которые брали верх 11 раз. 7 раз команды играли вничью и 10 раз победителем выходил "Арсенал".

Правда львиная доля побед "Арсенала" пришлась на 90-е года ХХ века и начало нулевых. Тогда обе команды были далеки от элиты, выступая в первой и второй лигах.

Впервые между собой команды сыграли 13 мая 1994 года. Тогда команды играли во втором дивизионе и "Арсенал" выиграл в Казани 2:0. Спустя два года казанцы впервые обыграли туляков, одержав победу дома 3:0.

Самые любопытные противостояния между командами выдались в сезоне 1999 года. Команды обменялись крупными победами. В Туле сильнее был "Арсенал" 5:0, а в Казани "Рубин" взял реванш 4:0. Эти победы остаются крупнейшими в противостоянии двух команд.

Что касается Премьер-Лиги, то тут явное преимущество на стороне "Рубина". Из 14 матчей казанцы выиграли 7. "Арсенал" побеждал лишь один раз - пять лет назад. Тогда туляки, только вернувшиеся в Премьер-Лигу взяли верх 1:0.

ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ АРСЕНАЛ - РУБИН 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Пока чемпионат только стартовал и турнирные перспективы каждой команды туманны. Впрочем, кое что сказать можно. Если "Рубин" выиграет в Туле, то временно единолично возглавит турнирную таблицу Премьер-Лиги. Если же победит "Арсенал", то обе команды обоснуются в середине таблицы.

"Рубин" в нынешнем сезоне рассматривается как претендент на борьбу за еврокубки. "Арсенал", по прогнозам экспертов, должен бороться за сохранение прописки. Впрочем, глядя на состав складывается впечатление, что туляки могут замахнуться и на что-то более серьезное. Лидеры команды с прошлого сезона остались в команде. Усиление также довольно солидное - экс-игрок "Зенита", "Краснодара" и сборной России Игорь Смольников, бывшие игроки "Рубина" Евгений Марков и Зурико Давиташвили. Можно отметить и защитника Ивана Новосельцева, который успел поиграть в Лиге Чемпионов за "Ростов" и "Зенит".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ АРСЕНАЛ - РУБИН 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Тульский клуб неплохо усилился в межсезонье. Впрочем, и проблем с составом все езе хватает. Так, например, Дмитрию Парфенову предстоит решить, кем заменить защитника Сокола, которых схлопотал красную карточку в игре с "Локомотивом".

Ориентировочный состав Арсенала: Шамов - Смольников, Новосельцев, Бурлак, Степанов - Чаушич, Костадинов, Давиташвили, Ткачев, Хлусевич - Марков.

Что касается состава "Рубина", то вряд ли Слуцкий пойдет на перестановки, все же победный состав не меняют.

Ориентировочный состав Рубина: Дюпин - Самошников, Уремович, Бегич, Зуев - Ин Бом, Шатов, Абильдгор - Кварацхелия, Деспотович, Хакшабанович.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АРСЕНАЛ - РУБИН 30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

На бумаге фаворитом матча выглядит "Рубин". Казанцы чуть выше классом. Впрочем, "Арсенал" может удивить. В матче с "Локомотивом" туляки вели вплоть до 80 минуты и кто знает, как бы закончился матч, не удались Сокол.

"Рубин" в игре со "Спартаком" по игре наоборот, не впечатлил. Казанцы реализовали 1 из 2 своих моментов. А вот в обороне частенько происходили "пожары". Если бы не Дюпин и тотальное невезение форвардов "Спартака" еще не понятно, каким бы был итоговый счет. Впрочем, вряд ли Слуцкий упустит возможность вывести "Рубин" в лидеры Премьер-Лиги.

Прогноз на матч Арсенал - Рубин 30 июля 2021 года: 1:2 (Минимальная победа гостей, забьют обе команды).