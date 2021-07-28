У Татарстана первая медаль Олимпиады 2020 в Токио! Пловец Красных взял серебро в эстафете

Фото: министерство спорта РТ.

В пятый день Олимпиады в финале эстафеты 4×200 метров вольным стилем российские пловцы завоевали серебряные медали. В упорной борьбе российские спортсмены уступили только пловцам из Великобритании.

Татарстанский спортсмен Александр Красных не попал в окончательный состав команды на финал. В решающем заплыве на старт вышли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Днем ранее Красных участвовал в квалификационном заплыве, где Россия стала четвертой, это позволило команде выйти в финал. Таким образом, татарстанец приложил руку к серебряному успеху россиян.