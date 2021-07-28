Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт28 июля 2021 18:08

У Татарстана первая медаль Олимпиады 2020 в Токио! Пловец Красных взял серебро в эстафете

В финальном заплыве он не участвовал, зато помог национальной команде на предварительной стадии
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: министерство спорта РТ.

Фото: министерство спорта РТ.

В пятый день Олимпиады в финале эстафеты 4×200 метров вольным стилем российские пловцы завоевали серебряные медали. В упорной борьбе российские спортсмены уступили только пловцам из Великобритании.

Татарстанский спортсмен Александр Красных не попал в окончательный состав команды на финал. В решающем заплыве на старт вышли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Днем ранее Красных участвовал в квалификационном заплыве, где Россия стала четвертой, это позволило команде выйти в финал. Таким образом, татарстанец приложил руку к серебряному успеху россиян.

Интересное