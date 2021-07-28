27 июля в Казани начал работу Форум Молодых лидеров ТПП России и стран СНГ

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Вчера в Казани в зале Торгово-промышленной палаты Татарстана состоялось открытие международного Форума Молодых лидеров Торгово-промышленных палат России и стран СНГ. Организатор – ТПП Республики Татарстан при участии Агентства Инвестиционного развития Татарстана, при поддержке ТПП РФ, Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и ПАО «Татнефть». В Форуме принимают участие руководители и представители Торгово-промышленных палат России и стран СНГ.

В конгресс-зале ТПП РТ собрались свыше ста участников. Это президенты палат, директора департаментов, молодые специалисты, представители 38 регионов страны и зарубежные гости. Под гул обсуждений и приветствий друг с другом, некоторые из коллег не виделись много лет, всех поприветствовал и пожелал плодотворной работы в рамках форума Председатель ТПП Татарстана Шамиль Агеев. Он отметил, что каждая палата в своем регионе работает в полную силу, но между палатами коммуникации слабые. По словам главы ТПП РТ, форум дает возможность закрыть этот пробел. «Спасибо вам, что вы откликнулись и приехали в Казань на форум. Нам важно, чтобы в эти дни были не просто лекции и семинары, а была коммуникация между вами. Ведь каждый из вас - это кладезь каких-то знаний, у каждого своё видение, делитесь этим друг с другом. Палата интересна тем, что у нас масса возможностей, а обмен опытом откроет еще больше», - сказал Шамиль Агеев.

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Поддержал коллегу и Президент Московской ТПП Владимир Платонов. Он сказал, что опыт каждого региона уникален и отметил, что в единстве и совместной работе рождаются лучшие проекты. «Москва отличается от других регионов не тем, что это столица, а тем, что в Москве живут и своим трудом делали Москву представители всех Союзных республик. Мы всегда с удовольствием изучаем сотрудничество с регионами. Спасибо, что в этот раз мы в Казани», - отметил Владимир Платонов.

Выступил и Президент Южно-Уральской Торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев. Он сказал, что уровень ТПП Татарстана показывает и количество членов палаты, а их свыше двух тысяч и качество взаимодействия с предпринимателями, возможность решения острых вопросов на разных уровнях. «Палата Татарстана ориентирована на представление интересов бизнеса, как одно из крупных бизнес-объединений. И я хочу каждого из нас поздравить с тем, что мы приехали в такой продвинутый регион и в такую продвинутую палату», - отметил Федор Лукич.

От имени ТПП Республики Узбекистан участников поприветствовал заместитель председателя ТПП Улугбек Абдуллаев. Он отметил, что взаимодействие у двух республик всегда на высоком уровне. Это и историческое и культурное взаимодействие. По словам Улугбека Абдуллаева, тема форума актуальна и для Узбекистана, где свыше половины населения – молодежь. «Население Узбекистана составляет 35 млн. и более 50 процентов – это молодежь. И руководство страны, особенно в плане развития бизнеса, дает большие преференции и льготы, вплоть до освобождения от всех налогов, а также выделение субсидий и кредитов для малого бизнеса», - сказал заместитель председателя ТПП Узбекистана.

Приветствуя участников Ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей» Анна Палагина отметила, что самым ценным достоянием для всех за дни работы форума станут образование, коммуникации и перезагрузка. «Приветствую инициативу ТПП Татарстана в очередной раз дать нам возможность перезагрузиться, обменяться опытом, успешными решениями, особенно в такое посткризисное время. ТПП РТ - это хороший пример синергии, где есть и опыт, и закон, и традиции, и группа драйва, и работа над стратегией. Именно так и должна развиваться современная динамичная меняющаяся система», - сказала анна Палагина.

В ходе встречи на высоком уровне поднимали и насущные вопросы бизнеса, обсуждали их решение через возможности Торгово-промышленных палат. Бизнес-объединения вынесли большие испытания пандемией и сумели оказать поддержку предпринимательскому сообществу своего региона, наработав тем самым опыт и авторитет.

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Спикеры Форума авторитетные представители Торгово-промышленных палат, ведущие специалисты в области экономики, бизнеса, промышленности, торговли, внешнеэкономической деятельности, GR специалисты.

Сразу после торжественного открытия форума состоялась нетворкинг - сессия. Для представителей ТПП это возможность В2В обсудить насущные вопросы развития бизнес-сообщества и взаимодействия с предпринимателями.

В этот же день в конгресс-зале ТПП РТ состоялась общая сессия "Куда движется мир?" Говорили о трендах будущего в социально-экономическом направлении. Модератор сессии заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов. Спикеры: Президент ТПП Башкортостана Тимур Хакимов, Президент ТПП Нижегородской области Иван Разуваев, Президент Московской ТПП Владимир Платонов, Ректор АНО ДПО «Международный институт менеджмента объединений предпринимателей», заместитель председателя Комитета ТПП РФ по развитию профессионального и бизнес-образования Анна Палагина.

Форум Молодых лидеров интегрирован в работу XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021». Второй день пройдет на площадке Выставочного центра «Казань Экспо». 29 июля состоится ключевая сессия «Международная система Торговых и промышленных палат» в рамках XII Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021».