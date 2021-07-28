Юрий Куклачев призывает помочь фонду «Ярдэм»

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На днях реабилитационный центр для инвалидов фонда «Ярдэм» посетил народный артист России, руководитель театра кошек, автор дополнительной образовательной программы «Школа Доброты» Юрий Дмитриевич Куклачев.

Во время визита он высоко оценил деятельность фонда «Ярдэм», отметив то, что фонд занимается добрыми делами не на словах, а на деле.

«Фонд «Ярдэм» - это уникальное, удивительное место. Именно в этом месте работают со слепыми, которые учатся видеть сердцем. Их учат читать с помощью пальцев, работать на компьютере. Здесь помогают стать полноценными жителями. Поэтому, друзья мои, помогайте этому удивительному, прекрасному фонду «Ярдэм». Я рад, что в Татарстане есть такой удивительный центр доброты», - заявил Юрий Куклачев.

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По словам Юрия Куклачева, фонд «Ярдэм» нуждается в поддержке неравнодушных людей.

«В центре «Ярдэм» инвалидам помогают и говорят, что их жизнь не остановилась. Каждый может даже в этом состоянии научиться читать, стать ученым, писать стихи, развивать и искать себя. Меня очень радует, что есть люди, которые переживают за будущее своей страны и большое спасибо всем тем, кто это создал фонд «Ярдэм» и работает здесь. Это огромное дело, которое должно быть по всей стране, по всему миру», - считает Юрий Куклачев.

Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм», который был основан в 2007 году, занимается значимой социальной работой по многим направлениям.

Наиболее известна деятельность фонда в реабилитации людей с различными ограничениями по здоровью: незрячими и слабовидящими, людьми с ДЦП, колясочниками и опорниками, слабослышащими и глухонемыми.

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В деревне Старые Зюри Тюлячинского района приобретено два дома для приемной семьи «Семейный очаг». Приемной мамой для 13 детей из детских домов стала Малика ханум Гельмутдинова — директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», вице-президент Фонда, депутат Казанской городской Думы.

В 2018 году фонд «Ярдэм» открыл пансионат для мальчиков в деревне Бурбаш Балтасинского района Татарстана.

Фонд также ведет работу с осужденными. Суть проекта заключается в духовном окормлении верующих мусульман в пенитенциарных учреждениях по всей территории Татарстана.

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Активно реализуется акция «Дорога жизни» в рамках которой проходит кормление людей без определенного места жительства, раздача готовых обедов и продуктовых наборов инвалидам различных категорий, одиноким, малоимущим, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, ветеранам.