Купил квартиру, нашла работу, съездили на море: Что хорошего произошло у казанцев с начала лета?

Счастливых летних моментов указание оказалось очень много – кто-то закрыл на «отлично» сессию; окончил университет; купил квартиру мечты, а кто-то этим летом собирается выйти замуж. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй месяц лета уже практически позади, поэтому корреспонденты «Комсомольской правды» решили узнать у горожан, что хорошего произошло в жизни казанцев за июнь и июль. Ответы опрошенных оказались самыми разными – от поездки на дачу до рождения детей и внуков.

Старшее поколение говорило о том, что лето для них – это одна маленькая жизнь, за которую они успевают поработать в огороде и накормить своими овощами и фруктами всю семью; нагуляться в парках и скверах города; насладиться погодой и порадоваться успехам детей и внуков.

Есть и те, кто счастлив благодаря маленьким открытиям или мимолетным моментам:

«Совсем недавно я побывала в парке Победы: оказалось, что там есть прокат лодок, катамаранов, и вообще там очень красиво», – рассказывает одна из опрошенных.

Молодое поколение рассказывало корреспондентам «КП-Казань» об успехах на учебе: кто-то наконец-то сдал ЕГЭ и получил хорошие результаты; многие на «отлично» закрыли сессию или вовсе окончили университет и получили долгожданный диплом.

«Это лето для меня – самое прекрасное, потому что теперь я дипломированный специалист по международным отношениям, и это классно. Я ждал этого момента несколько лет, поэтому очень собой горжусь. Сейчас готовлюсь к поступлению на магистратуру, чтобы быть еще умнее», – рассказал один из опрошенных.

Удивило и то, что у многих произошли кардинальные изменения в жизни этим летом: кто-то закрыл ипотеку или купил свою первую квартиру; съездил в долгожданный отпуск в Крым, Сочи или заграницу; а у кого-то пополнение в семье – рождение ребенка.

«В конце июня у меня родился сын, и теперь я самый счастливый на свете папа». Были и те, кто только ждет своего самого счастливого летнего момента – запланировал путешествие в другой город или страну; хочет поступить в вуз мечты; переехать в новый дом или выйти замуж.

Самые яркие ответы опрошенных смотрите в нашем видеоролике.