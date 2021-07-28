«Школьники-миллионеры»: партия «Новые люди» поможет чувашским старшеклассникам обучиться программированию и финансовой грамотности

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Школа сохраняет консервативный подход и не готовит детей к взрослой жизни. К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ после проведённого весной опроса. Инициатором опроса выступила партия «Новые люди». Опрошены 1600 респондентов - граждан России в возрасте от 12 до 60 лет. 60% из них признались, что хотели бы заниматься бизнесом. 62% родителей видят своих детей предпринимателями. При этом 82% опрошенных полагают, что российские школы не готовят детей к самостоятельной жизни.

Свой вклад в исправление этой ситуации уже несколько лет вносит фонд «Капитаны», созданный лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. В рамках одной из программ фонда в 12 регионах страны и в Москве действуют центры обучения школьников основам предпринимательства.

- Наша партия называется «Новые люди». Новые – это не молодые и не старые, а другие, - считает кандидат в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Эльза Кузьмина, - Более энергичные, деятельные, со зрелым, прагматичным взглядом на жизнь. Такими видят себя и сегодняшние школьники. Они хотят независимости, хотят зарабатывать. Мы знаем, как помочь молодым людям стать самостоятельными. Знаем из личного опыта. Практически все наши активисты, кандидаты в парламенты разных этажей власти – это люди с реализованным социальным капиталом. Практически у каждого в активе успешно построенный бизнес, свой проект, который был воплощён в жизнь.

Для Чувашии у нас разработан специальный проект. На базе общеобразовательных школ мы предлагаем открыть центры обучения старшеклассников основам программирования и иностранным языкам. Это ответ на запрос общества.

Выбор профилей обучения не случаен, объясняет Кузьмина. В последние годы чувашские школьники всё больше увлекаются программированием. Они успешно сдают ЕГЭ по информатике, участвуют в олимпиадах по предмету и всё чаще в качестве будущей профессии выбирают программирование. А иностранный язык в сегодняшних условиях давно уже не является каким-то специальным знанием. Это как умение писать, считать, водить машину. Без него невозможно успешно реализовать себя ни в одной из востребованных профессий.

Для обучения детей Новые люди планируют использовать самые эффективные методические разработки и современные российские онлайн-платформы. По окончании курса ученикам обещают помощь в трудоустройстве. То есть ребята смогут заработать свои первые «кровные», ещё будучи школьниками.

К 2022 году Новые люди планируют внедрить опыт фонда «Капитаны» еще в 30 регионах России, в том числе и в Чувашии.