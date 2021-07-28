Нам и на речке хорошо! Готовы ли казанцы вакцинироваться ради поездки на море?

Ответы опрошенных оказались самыми разными, и у каждого нашлись свои аргументы в защиту той или иной точки зрения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспонденты «Комсомольской правды» провели опрос среди жителей столицы Татарстана и выяснили, готовы ли казанцы вакцинироваться ради поездки на море или заграницу. Ответы опрошенных оказались самыми разными, и у каждого нашлись свои аргументы в защиту той или иной точки зрения.

Те, кто категорически против вакцинации, аргументирует свой выбор недостаточной изученностью препаратов и тем, что лекарства не прошли так называемое испытание временем, поэтому даже ради заветного отдыха, куда могут не пустить без сертификата о вакцинации, казанцы вакцинироваться не готовы.

«У меня есть дети, поэтому я боюсь, что со мной что-то произойдет из-за вакцинации. Как-то живу без нее и продолжу оттягивать этот самый момент, потому что страшно делать то, что не изучено до конца. Тем более поездка на море или заграницу не стоит таких рисков для здоровья», – поделилась одна из опрошенных.

Многие казанцы также не доверяют вакцине из-за просмотренных в интернете видеороликов: «Я видел, что вакцинация – это чипирование, если честно, я этого вообще не исключаю. Делать ничего не планирую, если только в университете заставят», – говорит один из опрошенных.

Кстати, большинство студентов, которым во многих вузах Татарстана было рекомендовано пройти вакцинацию, уже начали это делать или планируют пойти к врачу в ближайшее время: «Нас обязали сделать прививку в университете, куда деваться, наверное, сделаю. Плюс смогу съездить на море», – говорит студент юридического факультета одного из казанских вузов.

Люди, выступающие «за» вакцинацию, хотят сделать ее ради поддержания здоровья и укрепления иммунитета: «Мне не страшно, считаю, что в этих препаратах нет ничего такого, что приведет к страшным последствиям», – говорит еще одна участница нашего опроса.

Самые яркие ответы нашего опроса смотрите в видеоролике.