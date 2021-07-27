Машины без номеров предлагают эвакуировать с платных парковок Казани: поможет ли это бороться с нарушителями

Скрыть номера своих авто попытались 11 тысяч татарстанцев. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани продолжается борьба с нарушителями правил пользования муниципальными парковками, которые снимают или прячут госномера со своих машин, чтобы не оплачивать стоянку.

За 6 месяцев этого года выявлено 11 тысяч фактов сокрытия номеров посторонними предметами, владельцы этих автомобилей оштрафованы. Установить недобросовестных владельцев машин, снимающих номера на время парковки, позволяют стационарные комплексы фотофиксации, которые пока работают в тестовом режиме. Благодаря им возбуждено почти 160 административных дел по данному нарушению.

- К сожалению, правовые коллизии пока затрудняют полное решение этого вопроса, но мы верно движемся в данном направлении, обсуждаем варианты с коллегами из МВД, ГИБДД, с правительством, – прокомментировал руководитель Исполкома Рустем Гафаров. – Уверены, что в конечном итоге решение будет найдено – этого требует сложившаяся ситуация. Порядочные люди так не поступают – они не бросают свои машины без номеров.

Из-за длительных стоянок автомобилей со снятыми номерами на муниципальных парковках увеличивается загруженность улиц. Порой водители-нарушители паркуют автомобили без госномеров на целый день и создают неудобства для других автомобилистов.

Для борьбы с нарушителями в конце декабря прошлого года в качестве эксперимента на участках муниципальных парковок установили стационарные комплексы фотофиксации Sova-m и «Страж». С помощью этих комплексов фиксируется момент парковки транспортного средства до того, как водитель успеет прикрыть или снять государственный регистрационный знак.

- Пока мы еще находимся в режиме тестирования новых систем, но благодаря им уже почти 160 человек получили штрафы по 2,5 тысячи рублей. По мере того, как технические моменты будут отлажены, это будет практически неукоснительное привлечение к ответственности всех нарушителей, – рассказал замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Эффективность работы комплексов фотофиксации подтверждается также тем, что там, где ранее фиксировался рост количества автомобилей без номеров, сейчас уже наблюдается рост оплат за парковку.

Пока комплексы работают в тестовом режиме, выявлять нарушителей продолжают муниципальные служащие, которые осматривают парковки и вручную удаляют листы бумаги и другие предметы, которыми прикрываются номера. Нарушители также получают штрафы в размере 2,5 тысячи рублей.

Примером решения проблемы с неоплатой парковки может послужить Москва, где был реализован более строгий механизм борьбы с нарушителями

- Так как машина оставлена на муниципальной парковке без номеров, ее собственника невозможно идентифицировать, то потенциально она может нести риск и угрозу общественной безопасности. Поэтому там такие авто сразу эвакуируют, – пояснил замруководителя Исполкома. – По аналогии с Москвой мы предлагаем принудительно эвакуировать машины без номеров на штрафстоянки и уже там выяснять все обстоятельства.

Объем ущерба от неоплаты за парковки оценивается в пределах 20-25% от общего объема парковочных мест.