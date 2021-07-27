Электробус на дорогах Казани: что беспокоит жителей города в новом транспорте

Первое, что волнует людей, – так ли экологичны эти электробусы. Фото: @metroelektrotranskzn

В Казани уже две недели работает первый экологичный транспорт – электробус, курсирующий по маршруту троллейбуса №3. за это время «КАМАЗ 6282» отвез до пункта назначения 4904 пассажира и отмотал 2057 километров. Об этом в Инстаграм-аккаунте сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ведомство специально запустило службу сбора отзывов о работе нового транспорта. По их данным, ежедневно от жителей Казани поступает приличное количество положительных отзывов. Горожане сделали акцент на уровне комфорта, наличии кондиционера в салоне и условиях поездки.

Однако в сети мнения насчет введения нового транспорта в столице Татарстана разделились. В популярных пабликах города все чаще встречаются обеспокоенные комментарии. Первое, что волнует людей, – так ли экологичны эти электробусы.

«А переработать и утилизировать без вреда для экологии тоже интересно, сколько стоит? и есть ли у нас вообще такие предприятия?»,

«А аккумуляторы куда, придумали? Сначала надо инфраструктуру для переработки аккумуляторов продумать, а потом автобусы закупать»,

«Это ненадёжно и неэкологично, так как это создаст огромное количество отработанных аккумуляторов», - пишут обеспокоенные горожане.

Второй немаловажный вопрос жителей Казани – повлияет ли внедрение электробусов на цену проезда. Нередки такие комментарии, как «И сколько проезд будет стоить, вот это вопрос?», «А проезд подешевеет?», «Не приведёт ли это к очередному росту цен на проезд?».

Также горожан волнует автономность электробуса. Встречаются такие мнения, как «Ну, до первого дождя, и замкнет в луже», или вопросы из ряда «А что делать если он на маршруте прям разрядится? Или такого не может произойти?». Один из пользователей написал: «Похоже нерентабельно это. Аккумуляторов надолго не хватает и заряжается полдня».

При этом власти города заявили, что электробус днем может ездить с небольшой подзарядкой в 10-15 минут, а полная зарядка требует всего 24 минуты и осуществляют ее ночью на базе общественного транспорта.

Напомним, новый электробус будет курсировать по Казани три месяца. Именно данный тестовый период покажет, насколько рентабелен и востребован новый вид транспорта.