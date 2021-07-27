Спустя два года на дороги Набережных Челнов вернутся большие НЕФАЗы: станет ли вторая попытка успешнее первой

Вот такие "НЕФАЗы" курсируют по Москве, скоро подобные машины начнут возить пассажиров и в Набережных Челнах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже боле 1,5 лет прошло с того момента, как Набережные Челны в один миг лишились всех больших автобусов. 8 февраля 2020 года стало началом транспортного коллапса в татарстанском автограде. После вывода с маршрутов вместительных "НЕФАЗов" основным видом общественного транспорта вновь стали маловместительные маршрутки.

Дело в том, что в начале февраля 2020 года МУП «Электротранспорт» Набережных Челнов вынужден был вернуть ПАО “КАМАЗ” 190 автобусов марки НЕФАЗ. Причиной этого стали долги предприятия по лизингу. Директор "КАМАЗа" Сергей Когогин тогда раскритиковал мэрию города, отметив, что в те не способны организовать пассажирские перевозки. «КАМАЗ» даже обращался в Арбитражный суд Татарстана, но после пошел на мирное соглашение.

Долгие месяцы после этого местные жители могли только мечтать о просторном общественном транспорте, так как на замену большим автобусам 8 февраля 2020 года вышли тесные маршрутки. “Газели” начали курсировать на маршрутах №№ 2, 3, 11, 10, 21 и 26. Ситуацию обещали исправить в максимально короткие сроки, но в планы властей вмешалась пандемия коронавируса.

Пандемия повлияла, конечно, на все моменты нашей жизни, в том числе и связанные с транспортом. Произошло колоссальное снижение пассажиропотока и тот имеющийся транспорт, который был на тот момент, это 300 автобусов и 73 трамвайные единицы, были задействованы не полностью. Это, конечно, сказалось и на потерях перевозчиков, и на экономических моделях.

- План по большим автобусам мы не закрываем, он остается. В любом случае мы будем работать! - пообещал глава Исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов.

Шло время, а ситуация не менялась. Людской гнев крепчал. В социальных сетях горожане буквально ежедневно жаловались на неудобства - в маршрутках было сложно ездить с детскими или инвалидными колясками, а в час пик и без них было слишком мало места. Некоторые также обращали внимание на манеру вождения водителей “Газелей”.

- Это ужас! В погоне за заработком совсем не думает, что везет живых людей! Пассажиров буквально кидало по всему салону при поворотах и резких торможениях. В мыслях было, "доехать бы живыми и невредимыми". А ведь едут в городском транспорте пожилые люди и пассажиры с детьми. Поэтому, если нет острой необходимости скорее уехать, в газель не садимся! - лишь один из недовольных комментариев, которые местные жители оставляли в официальном сообществе администрации Набережных Челнов.

Местные власти обещали, мол совсем скоро все изменится. В сентябре мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев заявил, что уже сформирована финансовая схема, по которой общественный транспорт будет куплен. Следующим этапом должна была быть встреча местного руководства с представителями завода по производству больших автобусов. Маршрутки бы уступили им свое место в конце осени, но нет.

И вот только в начале декабря новый транспорт начал поступать в Набережные Челны. Сначала прибыли десять новых минских автобусов, а после - власти Москвы подарили городу 40 своих “ЛиАЗов".

Как только в соцсетях жители Набережных Челнов не сокрушались из-за московского подарка. Прибывшие из столицы автобусы называли и "хламом" и "ржавыми корытами" и предполагали, что в Набережные Челны автобусы развернули прямо с дороги на утилизацию. При этом, "ЛиАЗы" хоть немного, но решили обострившуюся проблему. В частности, куда удобнее стало ездить инвалидам и мама с колясками.

Весной 2021 года стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев договорился о поставке еще 40 б/у автобусов из Москвы. И вновь в соцсетях пошли разговоры из разряда "Мы Москве новые автобусы, а они нам списанную рухлядь".

Теперь же подобных разговоров должно стать поменьше. Власти города нашли 234 миллиона рублей, чтобы закупить 21 совершенно новый большой автобус. Объявили аукцион, на который заявилась лишь одна организация - "КАМАЗ". Так что спустя почти два года на городские дороги вновь вернутся большие "НЕФАЗы".

- Заключение договора с ПАО «КАМАЗ» на поставку 21 автобуса планируется до 12 августа текущего года. Все требования прописаны в техническом задании, в котором упомянут ряд критериев, в их числе год выпуска не ранее 2021, класс автобуса 1, пассажировместимость не менее 108 человек, максимальная мощность двигателя не менее 238 лошадиных сил, - прокомментировали в пресс-службе мэрии татарстанского автограда.

Отметим, что на сей раз "НЕФАЗы" будут не оранжевыми с синей полоской. Именно в такой расцветке автобусы курсировали по Набережным Челнам ранее. Новые "НЕФАЗы" будут полностью синими. По сути, такими же, как для Москвы.

О маршрутах, на которых будут работать новые автобусы пока говорить рано. Для начала техника должна поступить и пройти все необходимые процедуры для выхода на линию.