В Казани увеличат число парковок: где появятся новые стоянки

В городе вдоль улично-дорожной сети имеется 4311 машиномест на 134 участках. Фото: Евгения ГУСЕВА

В этом году парковочное пространство в Казани планируется увеличить на 2400 машиномест. Новые муниципальные парковки появятся на отдельных участках улиц Яруллина, Волгоградская, Бондаренко, Короленко, Нигматуллина, Чистопольская, Сибгата Хакима, Назарбаева, Газовая, Павлюхина и Агрономическая.

Сегодня вдоль улично-дорожной сети имеется 4311 машиномест на 134 участках, после расширения вместимость парковочного пространства превысит 6,7 тысяч мест. О планах по развитию муниципального паркинга на деловом понедельнике доложил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Новые парковочные места организуют не на всем протяжении улиц, а в существующих карманах. Также они появятся на тех участках улично-дорожной сети, где есть потребность в них – по просьбам жителей города. Например, по улице Чистопольской парковки появятся вблизи станции метро «Козья Слобода». На эти цели, по словам И.Шакирова, из городского бюджета выделено 37 миллионов рублей.

- Сейчас ведется согласование конкурсной документации. После конкурсных процедур будут обустроены новые парковочные места, пройдут работы по монтажу дорожных знаков, нанесению разметки, установке паркоматов, – сообщил замруководителя Исполкома. – Общее количество мест городского парковочного пространства достигнет 6711.

Систему единого городского парковочного пространства в Казани внедрили в феврале 2015 года на 27 участках улично-дорожной сети объемом 1250 парковочных мест. Сегодня обустроены 4311 мест на 134 участках.

Создавался муниципальный паркинг на основе анализа транспортных потоков, прогнозов автомобилизации и развития города.

- Сегодняшний день показывает, что мы в целом правильно определили развитие ситуации в городе, но по скорости увеличения количества личного транспорта даже немного недооценили масштабы. С ростом автомобилизации расширяется и парковочное пространство. Причем новые места устраиваются не тотально на всей улице – выбор участков продиктован шаговой доступностью к социальным учреждениям и крупным торговым объектам. Обратного пути к хаосу на дорогах и тротуарах нет, - отметил руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров.

С момента создания муниципальные парковки успели доказать свою эффективность, их появление благоприятно отразилось на дорожной ситуации. С введением платного парковочного пространства сократился спрос на поездки в центр города на личном транспорте, почти в два раза повысилась оборачиваемость парковочных мест.

- Пропускная способность основных центральных улиц повысилась на 18%, а средняя скорость движения – на 5 км/ч, – подчеркнул Ильдар Шакиров.

Тариф за пользование муниципальными парковками является дифференцированным и составляет 30, 50, 70 и 100 рублей в час в зависимости от зоны. Оплатить парковку можно посредством СМС-сообщения, мобильного приложения либо паркомата с использованием банковской и транспортной карт. При этом остановка транспортного средства на платной муниципальной парковке длительностью не более 15 минут – бесплатна.

Напомним также, что до сентября в столице РТ продлен режим льготной работымуниципальных парковок.

- По состоянию на сегодня более 187 тысяч пользователей зарегистрированы на портале «Казанский паркинг», более 450 тысяч автомобилистов хотя бы раз воспользовались муниципальными парковками, – рассказал замруководителя Исполкома.

Интересно, что на каждого оплачивающего парковку приходится порядка 12 автомобилистов, которые воспользовались бесплатным временем. В целом сегодня парковку оплачивают порядка 7,6 тысяч автомобилистов в день. При этом согласно примерным подсчетам в течение дня паркинг используют порядка 90 тысяч водителей.

- Приведенные цифры показывают, ради чего были введены платные муниципальные парковки – это и увеличение скорости транспортного потока, и оборачиваемости мест, – прокомментировал Рустем Гафаров. – Раньше машины в основном бросали вдоль тротуаров, где сейчас организована автобусная полоса, или на самих тротуарах, что было неудобно для пешеходов. Сейчас такой проблемы практически нет.

За 6 месяцев этого года от оплаты муниципальных парковок в бюджет поступило 38,3 миллионов рублей, а за весь период эксплуатации – 307,2 миллионов рублей. От штрафов за неоплату поступило еще 48 миллионов рублей в первом полугодии 2021 года и 433,5 миллионов рублей за все время работы паркинга.

- Совокупные доходы от оплаты парковок и административных штрафов составили более 740,7 миллионов рублей за весь период эксплуатации. Эти средства поступают непосредственно в бюджет города и направляются, в том числе, на финансирование организации и обеспечения безопасности дорожного движения, расширение парковочного пространства, а также улучшение транспортного обслуживания населения, – пояснил Шакиров.

В Казани продолжается автоматическая фиксация случаев парковки транспорта на газонах и детских площадках. В этом году на рассмотрение в административную комиссию передано 8935 материалов – на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров поручил усилить контроль за случаями парковки в зеленой зоне.

- Мы благоустраиваем большое количество общественных пространств, и озеленение делается не для машин, а для людей. Размещение автомобиля не должно быть головной болью для окружающих, – подчеркнул Рустем Гафаров.

Он напомнил, что по республиканской программе «Наш двор» на придомовых территориях создаются дополнительные парковочные места.

- Только в прошлом году порядка 10 тысяч дополнительных парковочных мест было организовано во дворах. Наша задача – выработать общие правила, которые позволяют городу нормально функционировать: скорая помощь должна проехать к нуждающемуся, а пожарная машина вовремя успеть месту происшествия. Ради упорядочивания ситуации на дорогах в городе были организованы муниципальные парковки, – отметил Рустем Гафаров.

В общей сложности за весенне-летний период выявлено 79 нарушений, касающихся содержания дворовых территорий, контейнерных площадок, покоса травы на газонах, сообщил начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

- Это сопоставимо с количеством протоколов за аналогичный период прошлого года, – добавил он.

- 79 нарушений во дворах, притом, что у нас насчитывается более 5,5 тысяч дворовых территорий, казалось бы, не самый плохой результат. Но в одном дворе у нас порой проживают более тысячи человек, бардак на контейнерной площадке или мусор в кустах их жизнь не украшает, – отметил Рустем Гафаров. Он поручил продолжать фиксировать и пресекать эти нарушения.

Вместе с тем соблюдение чистоты проверяется и в других общественных местах города. Особое внимание административно-техническая инспекция уделяет наличию и содержанию урн.

- Возле торговых объектов и офисов, в местах отдыха и на остановках общественного транспорта должны быть установлены урны. Очищать их надо по мере накопления, но не реже одного раза в сутки, – напомнил Наиль Минвалеев.

За нарушения при эксплуатации урн составлено 14 протоколов. Чаще всего урны отсутствуют возле предприятий общественного питания и торговли.

Общее количество нарушений при размещении средств наружной информации сократилось на 15% по сравнению с первым полугодием 2020 года. В Год родных языков и народного единства особое внимание уделяется соблюдению требований закона Республики Татарстан о языках.