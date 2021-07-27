Умерла легенда мусульманской журналистики Альмира Адиатуллина

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Сегодня на 84-м году жизни отошла в мир иной ветеран журналистики, сотрудница фонда «Ярдэм» Альмира Лутфулловна Адиатуллина. Руководство фонда и мечети «Ярдэм» выражает искрение слова соболезнования родным и близким Альмиры Адиатулиной. Пусть Аллах удостоить душу Альмиры-ханум местом в Райских садах.

Альмира Адиатуллина была легендой журналистики Татарстана. За её плечами десятки лет активной трудовой жизни, которая изменила лицо современного Татарстана и мусульманской уммы России. Она поистине являлась живым воплощением воинского духа татарского народа. Однако, уже два года Альмира апа практически была прикована к постели.

Альмира Адиатуллина родилась 8 июля 1938 года в Башкортостане.

1965г. — окончила филологический факультет Казанского государственного университета, отделение журналистики.

С 1996 по 1999 г. училась в Казанском Высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

С 1957г. работала в журнале «Совет мэктэбе» («Советская школа»). С 1964 г. по 1993 г. — в редакции журнала «Азат хатын», покинув его в должности ответственного секретаря.

В конце 1980-ых – начале 1990-ых гг. А.Адиатуллина активно участвовала в движении национального возрождения. Была номинирована на получении Нобелевской премии в числе «100 лучших женщин планеты».