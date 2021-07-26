Как получить идеальный газон и положительные эмоции от процесса

Существует несколько способов, как значительно облегчить покос травы и получить при этом качественный результат.

Самый действенный из них - это не запускать и своевременно выполнять покос. Если не заниматься облагораживанием участка хотя бы раз в две недели, то трава вырастет слишком высокой и скосить ее всю за раз будет невозможно. Когда ситуация уже вышла из под контроля, газонокосилкой пользоваться не рекомендуется, так как лезвие может забиться и перегреться, а это приведет к поломке инструмента. Триммер – лучшее решение для высокой травы. Выполняя скос в несколько заходов вам удастся добиться идеально-ровного газона.

Когда участок недостаточно ровный, лучше косить горизонтальными движениями, вверх-вниз, медленно продвигаясь вперед, чтобы трава не накручивалась на катушку. Если же трава по высоте достигла своего предела, U-образное кошение обеспечит вам полную безопасность во время процесса, здесь стоит аккуратно раскачивать триммер, не делая резких движений.

Всегда стоит обращать внимание на чистоту территории, которую необходимо облагородить. Во избежание разрыва лески, тщательно подходите к очистке поверхности. Столкновения с камнями, мусором или забором лучше избегать. Если на участке большое количество построек, фигур и других предметов, то рядом с ними лучше поставить скорость крутящего момента на минимум, тем самым вы максимально обезопасите лезвие инструмента.

Лучше всего заранее выполнять посадку кустарников и деревьев так, чтобы триммер мог ровно проходить между ними. Так вы не будете тратить лишнее время на использование различных вспомогательных садовых инструментов, а уже сразу получите ровные срезанные края. Но такой вариант не всегда возможен и проходится сначала проходить всю территорию разом, а уже потом дорабатывать нюансы триммером.

Все эти задачи легко можно выполнять с помощью аккумуляторного триммера Greenworks G24LT28. Инструмент обеспечит ровный скос даже в самых труднодоступных местах, между кустарниками и деревьями, так как модель достаточно компактных размеров. Проблемы, возникшие из-за наличия высокой травы, триммер решит с помощью мощного двигателя, а его малый вес оценит каждая любительница дачных хлопот.

Чтобы добиться идеального газона порой достаточно одного покоса травы в неделю. А с помощью качественных садовых инструментов процесс будет приносить одно удовольствие.