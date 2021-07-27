Кто в доме хозяин, когда хозяина нет дома?

В СМИ и социальных сетях то и дело встречаются истории, когда установленная в квартире камера позволяла буквально поймать за руку няню, плохо обращавшуюся с ребенком, или нерадивую помощницу по хозяйству. Например, недавно в Набережных Челнах молодая семья, посмотрев записи с камеры видеонаблюдения, узнала, что няня была груба с малышом. А в Салмачах хозяева коттеджа выяснили, что приходящая уборщица «без вредных привычек» без зазрения совести курила прямо в доме.

Впрочем, современное видеонаблюдение позволяет решить проблемы не только с недобросовестным наемным персоналом, но и с собственными питомцами. Жительница Казани установила камеру видеонаблюдения с голосовой связью на кухне. Как только кошка запрыгивала на обеденный стол, хозяйке приходило уведомление на телефон, и та по громкой связи давала команду «брысь!». Таким образом удалось отучить кошку от дурной привычки.

ПО ЦЕНЕ ЧАШКИ КОФЕ

В последнее время видеонаблюдение перешло из категории эксклюзива, доступного лишь избранным, в разряд услуг, воспользоваться которыми может практически каждый. Стоимость недельного хранения видеозаписи в облаке провайдера равна цене чашки кофе в модной кофейне. Согласитесь, не так уж дорого за спокойствие и уверенность, что в ваше отсутствие дома все хорошо.

ДЛЯ КОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ОТ «РОСТЕЛЕКОМА» ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО?

Для дачников и отпускников. Спокойно отдыхайте, лежа в гамаке с любимой книжкой, или работайте на грядках - что вам больше нравится. А посмотреть, как ведет себя котик, оставленный в городской квартире, поможет видеонаблюдение.

Для хозяев жилья, где идет ремонт. Видеонаблюдение поможет ответить на извечный вопрос «Почему у ремонта есть начало, у ремонта нет конца?», если вы доверились наемной бригаде. Вы сможете заниматься своими делами, но в любой момент легко проконтролируете ход работ.

Для молодых родителей. Если оставляете малышей на попечение нянь, полезно будет проследить, как они обращаются с детьми.

Для родителей школьников. Сервисом удобно пользоваться как во время учебного года, так и в период каникул. Как рассказали «Комсомолке» в «Ростелекоме», видеокамеры, кроме наблюдения, дают возможность поговорить с детьми. Спокойнее и родителям, и ребенку - он знает, что мама с папой всегда на связи.

Для тех, кто беспокоится за пожилых родственников. Видеонаблюдение поможет убедиться, что с вашими бабушками-дедушками всё хорошо, а на телефон они не отвечают потому, что увлеклись телепередачей и не слышат звонка.

СИСТЕМА САМА СООБЩИТ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

Воспользоваться услугой просто. Нужен лишь Wi-Fi от любого провайдера и видеокамера от «Ростелекома». Всё! Никаких серверов, проводов и мучительных дум, куда бы это все пристроить, да так, чтобы в глаза не бросалось.

Смонтировать и подключить камеру можно самостоятельно буквально за пять минут, следуя инструкции. Но при необходимости всегда можно обратиться к сотрудникам «Ростелекома», и они помогут быстро решить проблему.

Широкий угол обзора камеры позволяет получить максимально полную «картинку». Онлайн-трансляции и видеозаписи доступны в личном кабинете сервиса, зайти в который можно с любого устройства, подключенного к интернету. Проявлять бдительность и постоянно смотреть в мониторы не нужно. Просто настройте моментальные push-уведомления, и они будут оповещать при фиксации движения в кадре или попытке закрыть камеру. Все видеозаписи хранятся в защищенном облаке провайдера от 7 до 30 дней. Нужный фрагмент легко скачать.

КОГДА ДОМ СТАНОВИТСЯ ОСТРОВКОМ НАДЕЖНОСТИ

В Татарстане сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» уже выбрали почти 1700 семей. В прошлом году услугу подключили 975 абонентов, а с начала этого года видеокамеры приобрели жители 716 квартир и частных домов. Технологии позволяют татарстанцам следить за своим жилищем, даже находясь за сотни километров от него.

Узнать об услугах подробнее и оставить заявку на приобретение камеры можно на сайте оператора, по бесплатному телефону 8 800 100 08 00 и во всех офисах продаж Tele2.