Три признака того, что перед вами финансовая пирамида

Подобные организации всегда предлагают доход выше рыночного. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В последнее время одной из главных проблем в стране стали финансовые пирамиды. Крах сразу нескольких организаций заставил людей задуматься, а тем ли фирмам они доверяют?

Почему количество финансовых пирамид в последнее время увеличивается и как не попасться на удочку мошенников, обещающих огромную прибыль, разъяснил профессор кафедры финансовых рынков и финансовых институтов Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох.

Он назвал три основных признака финансовых пирамид, которые нужно знать тем, кто собирается отдать свои деньги инвестиционной компании в надежде получить сверхприбыль.

Первый признак: компания обещает доходность намного выше рыночной.

- Если компания обещает вам гарантированные денежные выгоды, которые значительно превышают те, которые можно получить, положив деньги в банк или вложив их в государственные ценные бумаги, то следует насторожиться. Сейчас в банке можно получить не более 5-6 процентов годовых по вкладам. Предлагая гарантированное фиксированное вознаграждение более 10-15 процентов годовых, компания явно от вас что-то скрывает. Или существует достаточно высокий риск по вкладам, о котором вам просто не сообщают, или перед вами мошенники, и они не собираются ничего выплачивать, – предупредил ученый.

Второй признак финансовой пирамиды: организация не имеет лицензии Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на ведение деятельности по привлечению денег от граждан.

- В нашей стране все организации, которые привлекают средства физических лиц, должны иметь лицензию или иное разрешение Банка России. Реестры этих организаций размещены на сайте Центробанка. Там перечислены все компании, начиная от коммерческих банков и заканчивая ломбардами и микрофинансовыми организациями. Если компания, которая предлагает вам куда-то вложить ваши средства, в этих реестрах не числится, значит, Центробанк эту организацию не контролирует. Деятельность, которую она ведет на финансовом рынке России, является либо заведомо криминальной, либо находится в так называемой серой зоне и никем не контролируется. Отдавать деньги можно только организациям, которые контролируются Банком России. Кроме того, на сайте Центробанка с недавних пор публикуется список подозрительных организаций, с которыми он не рекомендует иметь дело вкладчикам. В этом списке около 2 тысяч названий, – проинформировал Игорь Кох.

Третий признак финансовой пирамиды: вам не говорят, куда именно вложены ваши деньги.

- Если вы не можете понять, чем занимается организация, на чем зарабатывает, кто ее руководители, владельцы, если финансовые предложения от этой организации поступают конфиденциально, лично человеку, без широкой рекламной кампании, это должно вызвать подозрение. Сейчас финансовые пирамиды стараются быть незаметными, распространять информацию от человека к человеку, для того чтобы не вызывать к себе публичного интереса, поскольку за ним очень часто следует интерес правоохранительных органов или, как минимум, Центробанка, – сказал ученый КФУ.

Игорь Кох отметил, что обычные финансовые компании стараются быть максимально открытыми и доступными, так как заинтересованы в максимальном количестве клиентов.

Что касается клиентов финансовых пирамид, то они, по мнению Игоря Коха, делятся на две категории.

- К первой категории относятся люди, которые понимают, что несут деньги в финансовую пирамиду. Они рассчитывают на то, что смогут перехитрить систему и «вытащить» свои деньги до того момента, как пирамида обрушится. Первым поколениям вкладчиков иногда удается забрать свои деньги и даже получить большую выгоду. Ко второй категории относятся люди, которые поддаются влиянию, уговорам, агрессивной рекламе, психологическим методам воздействия и искренне считают, что вкладывают деньги во вполне законную компанию. Они думают, что существуют инвестиционные компании, в которые можно вложить деньги и получить большую доходность. Они или не очень хорошо разбираются в реалиях финансового рынка, или поддаются психологическому воздействию, – сообщил доктор экономических наук.

Игорь Кох также заметил, что стандартный срок жизни финансовой пирамиды исчисляется несколькими месяцами

- За это время «пирамида» успевает охватить потенциально возможный круг вкладчиков и при этом оставаться малозаметной. Как только она привлекает к себе публичное внимание, то, как правило, сразу прекращает свое существование. Впрочем, известны случаи, когда финансовые пирамиды существовали десятилетия. Самое короткое время жизни таких организаций – несколько часов, – пояснил финансист.

По мнению Игоря Коха, в последнее время наблюдается увеличение количества таких финансовых компаний.

- В прошлом году произошло резкое снижение доходности банковских вкладов. Снижена была процентная ставка Центробанка плюс ввели налог на доходы по банковским вкладам. Люди попытались перевести деньги в другие инвестиционные активы, в том числе часть этих средств попала к владельцам финансовых пирамид. Вторая причина растущей популярности таких организаций – связанный с пандемией кризис. Финансовая нестабильность, экономическая неопределенность, – все это, как правило, вызывает у людей желание срочно заработать. В такой социально-экономической ситуации организаторы «пирамид» имеют гораздо большие шансы привлечь потенциальных клиентов, – объяснил Игорь Анатольевич.

Он добавил, что еще одной причиной, способствующей процветанию таких компаний, является, как это ни странно, усиление контроля над нелегальными доходами.

- У людей, обладающих довольно большими нелегальными доходами, возникает вопрос, куда вложить деньги. Зачастую такие люди становятся клиентами нелегальных или полулегальных финансовых организаций, в том числе финансовых пирамид, – поделился Игорь Кох.

Кроме того, профессор КФУ напомнил о том, что есть стандартные инструменты для инвестирования, такие как акции, облигации.

- Есть брокерские компании, коммерческие банки, которые предлагают посреднические услуги на финансовом рынке. Любой человек может обратиться в эти компании и получить доступ к рынку акций, облигаций. Если есть желание и возможность инвестировать, нужно пользоваться стандартными официальными каналами доступа к финансовому рынку и финансовым инструментам. Не нужно искать непонятных, никому не известных, нестандартных решений, и тогда все будет в порядке! – заверил ученый.

Так что жителям Татарстана, да и других регионов России, стоит внимательнее относиться к тому, куда они собираются вложить свои сбрежения.