ЧП на Волге: в Казани задымился теплоход с 44 пассажирами на борту

НИкто из пассажиров не пострадал. Фото: МЧС РТ.

Пассажиры теплохода "Трио", который выполнял прогулочный рейс по Волге в Казани 22 июля 2021 года около 12:30 забили тревогу. Во время круиза на судне повалил черный дым и появился пронзительный запах гари.

В этот момент теплоход находился в районе казанского поселка Новое Аракчино, близ Храма всех религий. На место инцидента отправили буксир, который благополучно отбуксировал судно в порт. Как сообщили в татарской транспортной прокуратуре, у "Трио" отказал двигатель. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Отмечается, что пожара на борту не было. Теплоход доставили в порт. Все пассажиры и члены экипажа не пострадали.