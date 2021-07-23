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Общество23 июля 2021 11:51

Билайн занял второе место по скорости мобильного интернета

Определил лидеров по скорости мобильного интернета среди федеральных операторов связи портал iPhones.ru

Участники независимого исследования (замеры скорости на своих смартфонах для исследования провели 25 тыс. человек) также определили среднюю скорость мобильного интернета в крупнейших городах России. Казань заняла седьмое место в рейтинге топ-10 городов с самой высокой скоростью загрузки. В столице Республики Татарстан она оказалась 29,6 Мбит/с на загрузку и 12,1 Мбит/с на отдачу.

Как сообщила пресс-служба Билайн, второе место в рейтинге стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы в развитие сети. Последние два года Билайн ежеквартально увеличивает мощность сети в Москве и регионах России.

С начала 2019 года оператор построил больше базовых станций 4G, чем за всю остальную историю компании, увеличив их количество более чем в 2,5 раза. Емкость и покрытие сети были увеличены как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Новые базовые станции построены c использованием современной технологии кодирования сигнала, которая дополнительно расширяет пропускную способность сети и улучшает качество обслуживания пользователей.

Билайн в Республике Татарстан за 2020 год улучшил скоростные параметры и доступность мобильного интернета для жителей более ста населенных пунктов республики. Строительство дополнительных базовых станций велось в крупных городах. Среди лидеров по количеству новых запусков Казань, Зеленодольск, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, Мамадыш, Кукмор. Значительно расширено покрытие 4G сети в населенных пунктах Лаишевского, Тукаевского, Высокогорского, Пестречинского, Елабужского, Верхнеуслонского и Агрызского районов. Билайн запустил 4G базовые станции в 15 деревнях и селах Татарстана, где раньше у оператора не было высокоскоростного интернета. Таким образом, еще 30 тысяч жителей разных районов республики получили доступ ко всем цифровым сервисам для работы и отдыха, возможность решать вопросы и получать необходимую информацию здесь и сейчас.

Компания планирует и дальше поддерживать высокую скорость позитивных изменений и продолжить инвестиционную программу в развитие сети, показав самый значительный рост CAPEX среди конкурентов.

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