Избирком Марий Эл принял документы представителя партии «Новые люди» Илья Кулалаева о выдвижении в депутаты Госдумы.

Кандидатура Илья Кулалаева была утверждена на съезде партии 4 июля. Он стал единственным представителем Новых людей в Марий Эл. В числе 239 кандидатов от партии он вступает в предвыборную гонку.

Лидер Новых людей Алексей Нечаев отметил готовность партии к масштабной кампании. Актив партии действует более чем в семидесяти регионах. Сотни штабов готовы оказать необходимую помощь кандидатам.

Илья Кулалаев сдал документы для регистрации и ожидает ответ ЦИК в течение 10 дней. Кандидат отметил оперативность и высокий профессионализм рабочей группы.

По состоянию на 21 июля в ЦИК Марий Эл предоставили документы все десять кандидатов в депутаты Госдумы от политических партий. Также в порядке самовыдвижения зарегистрировались два кандидата. Трое кандидатов уже получили регистрационные удостоверения. Также ЦИК уже разрешила открыть специальный избирательный счет нескольким кандидатам, в число которых вошел и Илья Кулалаев.

СПРАВКА

Регистрация кандидатов продлится до 4 августа. По состоянию на 21 июля зарегистрировано двенадцать кандидатов. Двое кандидатов идут самовыдвиженцами. Десять кандидатов представляют политические партии: “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, Новые люди, “Справедливая Россия”, “Гражданская платформа”, “Партию Роста”, “Родина”, “Коммунисты России”, “Партия пенсионеров за социальную справедливость”.

Трое кандидатов уже получили регистрационные удостоверения. Это Сергей Казанков, Антон Малышев и Алексей Шерстобитов. Также ЦИК Марий Эл разрешила открыть специальный избирательный счет четырем кандидатам: Серегю Гартвику, Ивану Казакову, Илье Кулалаеву и Владимиру Ровенскому.