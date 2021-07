Слуцкий читал рэп на татарском, Черчесов катался на стуле: Рубин выпустил очередной крутой клип

Слуцкому идет татарский костюм.

Казанский "Рубин" уже приучил всех любителей футбола к тому, что футболисты и тренеры могут не только выполнять свои прямые обязанности на поле, но и ярко проявлять себя в другой сфере, а если точнее, то в шоу-бизнесе. Перед Новым годом вся Россия узнала, что главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий умеет петь. Причем, весьма недурно. "Рубин" выпустил клип, где рулевой команды исполнил на английском песню Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" ("Все, что я хочу на Рождество — этo ты").

В мае "Рубин" презентовал целый песенный альбом под названием "Старые песни для главного", приурочив это ко Дню Рождения Слуцкого. На сей раз пел уже не только Леонид Викторович, но и футболисты. Шатов, например, неплохо вжился в роль Андрея Губина, а Костюков, Грицаенко и Зотов примерили образ "Песняров".

На этом в "Рубине" решили не останавливаться и перед стартом нового сезона Премьер-Лиги выпустили очередной клип-шедевр.

- Трудно выразить словами нашу любовь к Казани, Татарстану и "Рубину", поэтому мы решили … выпустить новую песню и снять клип, - прокомментировали выход клипа в пресс-службе клуба.

Казалось бы, ничего необычного в клипе нет. При первом просмотре обращаешь внимание на то, что Слуцкий читает рэп на русском, английском и татарском. По сути он просто перечисляет фамилии игроков, тренеров и работников "Рубина", а также признается в любви клубу, Казани и Татарстану. Футболисты ему подпевают, Кварацхелия позирует с табличкой "Жизнь без татарки, как чай без заварки", Хван Ин Бом демонстрирует что-то из техники Джеки Чана, казанские "сборники" пьют чай в национальных костюмах в компании татарской бабушки. Ярко, смешно и любопытно.

Пластинки за спиной явно напоминают о командах Премьер-Лиги.

Однако если всмотреться в происходящее в клипе, то можно заметить немало интересного, даже некий "троллинг". Действие клипа начинается в олдскульном музыкальном магазине. Продавец, естественно, Слуцкий, по всему магазину пластинки. Вот тут-то и самое любопытное. Например, заметна пластинка Михаила Боярского, ярого фаната "Зенита". Отсыл к петербургскому клубу довольно прямой. Пластинка группы Blodwyn Pig с изображением свиньи - явный отсыл к "Спартаку". Альбом Modern Life Is Rubbish группы Blur, на обложке поезд. "Привет" "Локомотиву". На пластинке группы Dio явная отсылка к Зиланту, который изображен на эмблеме "Рубина". Пластинка группы The Police - это явно про "Динамо". Можно заметить пластинку Шуфутинского "Тихий Дон" - видимо, связано с "Ростовом". Если присмотреться, за спиной у Слуцкого есть пластинки Земфиры и группы Uma2rman. ТОже видится отсыл к командам Премьер-Лиги. Земфира родом из Уфы, а Uma2rman - нижегородская группа.

Любопытный момент попадает в кадр и в момент появления татарской бабушки. Рядом с ней висит плакат с надписью Июль 2021 и фотографией Станислава Черчесова, который куда-то едет на стуле, подняв вверх руки. Вероятно здесь создатели клипа так обрисовали увольнение бывшего наставника сборной страны из национальной команды.

Календарь с Черчесовым не сразу бросается в глаза.

Клип уже активно набирает просмотры в интернете. Теперь остается только гадать, когда казанский клуб выпустит очередной песенный шедевр. То, что это не последний клип с игроками "Рубина" и Слуцким даже не подлежит сомнению.

