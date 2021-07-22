Рубин - Спартак 24 июля 2021 года: Возьмет ли Слуцкий реванш у Витории за 0:4 в Москве?

"Спартак" разгромил "Рубин" на Кубке Матч Премьер, но в чемпионате москвичам будет сложнее. Фото: ФК "Спартак".

Уже в пятницу, 23 июля, стартует новый чемпионат России по футболу. Особняком в первом туре стоит матч Рубин - Спартак, который состоится 24 июля 2021 года в Казани. Именно эту игру называют центральной в туре. Это и понятно, обе команды в минувшем сезоне финишировали в лидирующей группе. "Спартак" стал вторым, а "Рубин" завершил чемпионат на четвертой позиции.

ИСТОРИЯ ЛИЧНЫХ ВСТРЕЧ РУБИН - СПАРТАК 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Между собой команды встречались 39 раз. Перевес на стороне москвичей, которые выиграли 17 матчей. 12 раз сильнее были казанцы. Еще 10 поединков завершились вничью.

Виктор Мозес в межсезонье едва ли не лучший в "Спартаке", а вот Хвича пока явно не набрал нужных кондиций. Фото: ФК "Спартак".

Отметим, что с 2003 года, когда "Рубин" вышел в Премьер-Лигу, казанцы долгое время имели преимущество перед "Спартаком". Но со временем все изменилось. В последний раз "Рубин" обыграл "Спартак" в Казани в октябре 2014 года. Тогда в рамках 1/8 финала Кубка России казанцы на своем поле одержали верх со счетом 2:0. А в рамках чемпионата России "Рубин" в последний раз обыграл "Спартак" в октябре 2014-го. Та встреча в Казани завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. А решающий мяч в концовке забил Александр Прудников. Помните еще такого?

В минувшем чемпионате команды сыграли между собой дважды и обменялись гостевыми победами. 20 сентября в Казани "Спартак" довольно уверенно выиграл - 2:0, забив дважды к 21 минуте. Сперва отличился Ларссон, а затем после грубой ошибки Медведева мяч в свои ворота забил Меркулов. В ответном матче 28 февраля "Рубин" взял реванш, выиграв в Москве все с тем же счетом 2:0. Дублем отметился Деспотович.

В последний раз команды сыграли между собой совсем недавно - 14 июля. Тогда в рамках Кубка Матч Премьер "Спартак" разгромил "Рубин" со счетом 4:0. Голами отметились Мозес, Соболев, Зобнин и Джикия.

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ РУБИН - СПАРТАК 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

"Спартак" в межсезонье стал самой обсуждаемой командой. С поста главного тренера ушел немец Доменико Тедеско, а на его место пришел португалец Руй Витория. Никаких приобретений москвичи пока не делали. Впрочем, состав стал заметно масштабнее.

Руй Витория в первом матче обыграл Леонида Слуцкого, будет ли реванш? Фото: ФК "Спартак".

Из аренд вернулись защитник Рассказов, полузащитники Тимофеев, Мирзов, Ломовицкий, форвард Мелкадзе. Остался в команде Зелимхан Бакаев. Кроме того, неплохо проявил себя на сборах Михаил Игнатов, которого заметил еще Массимо Каррера, но совершенно не жаловал Тедеско. Так что Рую Витории будет из кого выбрать.

У "Рубина" изменения не столь радикальные. Несмотря на все разговоры об уходе Кварацхелии, новый сезон Хвича начинает в качестве игрока "Рубина". С одной стороны это хорошо, с другой - не известно как долго грузин останется игроком казанского клуба. Меж тем, из-за перебора иностранцев "Рубину" пришлось продать Старфельта в "Селтик" и пока не заявлять на сезон японца Сайто.

Черногорца Хакшабановича купили как раз в качестве вероятной замены Хвиче. Из других приобретений можно выделить перспективного защитника Нижегородова и опытнейшего Игнатьева, который перебрался в Казань из "Локомотива".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ НА МАТЧ РУБИН - СПАРТАК 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Несмотря на то, что Хвича по-прежнему игрок "Рубина", состав команды стал слабее. Кто такой Хакшабанович пока не ясно, все же по товарищеским матчам оценку давать трудно. А вот потеря Старфельта может аукнуться Слуцкому. Швед был системообразующим игроком казанского клуба. Теперь Слуцкому придется поломать голову, кого поставить в пару к Уремовичу. По всей вероятности, выбор падет на Бегича.

Ориентировочный состав "Рубина": Дюпин - Самошников, Уремович, Бегич, Игнатьев - Ин Бом, Абильдгор, Хакшабанович - Макаров, Деспотович, Кварацхелия.

Главной переменой в "Спартаке" стал переход на схему с четырьмя защитниками. Мозес у Витории стал играть выше, а вернувшиеся из сборных Соболев, Джикия, Зобнин, Ларссон и Промес в матчах на Кубке Матч Премьер показали, что находятся в отличной форме.

Ориентировочный состав "Спартака": Максименко - Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон - Зобнин, Хендрикс, Мозес, Промес - Ларссон, Соболев.

Роман Зобнин - один из авторов голов в ворота "Рубина" на Кубке Матч Премьер. Фото: ФК "Спартак".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ РУБИН - СПАРТАК 24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Делать прогноз на матчи первого тура - дело неблагодарное. Все же товарищеские матчи в межсезонье это одно, а официальная игра - другое. Тем не менее, уж больно блекло выглядел "Рубин" на Кубке Матч Премьер - вымученная победа над "Химками" 1:0 и поражения от "Спартака" и "Сочи" со общим счетом 1:7. "Спартак" же был откровенно хорош. Три победы над "Сочи", "Рубином" и "Химками" с общим счетом 13:1. То, что "Спартак" фаворит предстоящего матча отметил и сам Леонид Слуцкий.

- Понятно, что "Спартак" всегда вступает в сезон одним из фаворитов. Он всегда таким вступает, а сейчас, учитывая, как они выглядели на Кубке Париматч, это несомненный фаворит матча. Команда, которая имеет два полноценных состава и действительно очень хорошо выглядит. Тут все было в результате на табло во всех матчах, в том числе и в игре с нами, - отметил Слуцкий.

Второго разгрома за две недели казанцы должны избежать, но обыграть "Спартак" вряд ли смогут. На гол "Рубин" наиграет, но стартует в новом сезоне Премьер-Лиги, скорее всего, с поражения.

Прогноз на матч Рубин - Спартак 24 июля 2021 года: 1:3 (победа гостей с преимуществом в два мяча).