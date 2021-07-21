Юрий Куклачёв: «Ярдэм» является центром доброты и милосердия

Главным гостем праздника стал народный артист России, руководитель театра кошек, автор дополнительной образовательной программы «Школа Доброты» Юрий Куклачев. Участие в празднике приняли участие все желающие города Казани, а также слушатели курсов реабилитации по проекту «Видеть и слышать сердцем».

В ходе большого семейного праздника прошли спортивные и детские игры, представления и мастер-классы. Народный артист России Юрий Куклачев провел «Уроки доброты и самопознания» для воспитанников Государственного казенного специального учебно-воспитательного общеобразовательного учреждения закрытого типа «Республиканская специальная общеобразовательная школа имени Н.А. Галлямова».

Юрий Куклачев во время заседания Медиаклуба при Полномочном представительстве РТ в РФ попросил Президента РТ Рустама Минниханова организовать «Уроки добра» в школах Татарстана на примере Москвы. Таким образом, первой точкой уроков доброты стал центр реабилитации для инвалидов «Ярдэм». Как отметил Юрий Куклачев, «Ярдэм» является центром добра и милосердия.

- В Фонде «Ярдэм» работают настоящие патриоты, которые трудятся во благо будущего страны. Я счастлив, что попал сюда и радуюсь, что есть люди, которые отдают свое сердце и служат своей отчизне, - поделился Юрий Куклачев.

Подобные центры, по словам народного артиста России, нужно распространять как по всей России, так и по всему миру.

Помимо этого, прошла пресс-конференция и круглый стол на тему «Создание инновационной экспериментальной площадки научно-практической лаборатории «Школа Доброты Ю. Куклачева». Целью круглого стола послужил обмен мнениями по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. В круглом столе приняли участие представители министерств, государственных учреждений и ведомств, а также представители общественных организаций.

Генеральными партерами детского семейного праздника выступили компании «ТАИФ» и «Альвар». Также в проведении мероприятия приняли участие Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, подростковый клуб «Кеды» и детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам».