В Казани в ДТП на трассе М-7 пострадали пять человек: один ребенок погиб на месте

Столкнулись две иномарки. Фото: МЧС Татарстана

19 июля около 19.47 в Кировском районе Казани на 780 километре трассы М-7 «Волга» произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Renault Sandero выехал на встречку, где не справился с управлением. Его машину перевернуло, и она на скорости рухнула на другую иномарку - Citroen Xsara Picasso.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался полуторогодовалый ребенок, который ехал в Renault. Также пострадали водитель этого автомобиля, его взрослый пассажир и пятилетний ребенок. В свою очередь в Citroen травмы получили пассажир и полуторогодовалый ребенок. Взрослых и детей госпитализировали. Последние находятся в больнице в стабильном, но тяжелом состоянии.

В этой машине ехал погибший ребенок. Фото: прокуратура Татарстана

- На место аварии выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.