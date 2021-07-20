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Происшествия20 июля 2021 11:21

В Казани в ДТП на трассе М-7 пострадали пять человек: один ребенок погиб на месте

Среди выживших также есть малолетние дети
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Столкнулись две иномарки.

Столкнулись две иномарки.

Фото: МЧС Татарстана

19 июля около 19.47 в Кировском районе Казани на 780 километре трассы М-7 «Волга» произошла смертельная авария. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Renault Sandero выехал на встречку, где не справился с управлением. Его машину перевернуло, и она на скорости рухнула на другую иномарку - Citroen Xsara Picasso.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончался полуторогодовалый ребенок, который ехал в Renault. Также пострадали водитель этого автомобиля, его взрослый пассажир и пятилетний ребенок. В свою очередь в Citroen травмы получили пассажир и полуторогодовалый ребенок. Взрослых и детей госпитализировали. Последние находятся в больнице в стабильном, но тяжелом состоянии.

В этой машине ехал погибший ребенок.

В этой машине ехал погибший ребенок.

Фото: прокуратура Татарстана

- На место аварии выезжал заместитель прокурора Кировского района Казани Максим Жолобов. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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