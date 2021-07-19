«Желаю здоровья, удачи и побед»: Вероника Андрусенко из Татарстана вновь допущена к участию в Олимпийских играх в Токио

Вероника Андрусенко заявлена для участия в заплывах на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляции по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Их подозревали в нарушении антидопинговых правил.

CAS вернул спортсменам допуск на участие в Олимпийских играх в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа. Кроме того, международная федерация плавания (FINA) выплатит пловцам по 1 500 швейцарских франков в виде компенсации за понесенные расходы в виде судебных издержек.

- FINA полностью признает CAS в качестве независимого судебного органа в подобных делах. Мы благодарны им за быстрое рассмотрение этого вопроса, мы будем уважать и выполнять решение CAS, - гласит сообщение на сайте федерации от ее президента Хусейна Аль-Мусаллама.

Напомним, Вероника Андрусенко из Татарстана была заявлена на Игры для участия в заплывах на дистанции 200 метров вольным стилем и в эстафете 4х200 метров вольным стилем, а Александр Кудашев на 200 метров баттерфляем. А 14 июля они были отстранены от соревнований в Токио на основании предоставленных WADA доказательств, а также информации за апрель 2020 года из базы Московской антидопинговой лаборатории. Именно эти сведения и были опровергнуты в суде и российские спортсмены снова допущены к соревнованиям.

- Министерство спорта Российской Федерации считает, что решение CAS объективно отражает реальное положение в деле российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева. Желаю им здоровья, удачи и побед. В подобных ситуациях важно системное взаимодействие с международными федерациями и грамотное, активное юридическое сопровождение, - цитирует пресс-служба главу ведомства Олега Матыцина.

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