В Татарстане мужчина решил отомстить за дочку, скинув чужого ребенка с качелей

Инцидент произошел, когда две девочки катались на качелях-балансирах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне в одном из жилых комплексов Набережных Челнов мужчина скинул маленькую девочку с качелей-балансиров. Очевидец анонимно рассказал о случившемся в местном паблике в соцсети.

Все случилось на одной из детских площадок города. Две девочки катались на качелях. Из-за разницы в весе одна из них резко села, из-за чего второй ребенок чуть не упал. Рядом стоял отец этой девочки, который вовремя подхватил ее и спас от жесткого приземления. Затем, вероятно, мужчина решил отомстить за свою дочь.

- Папа этой девочки криками посадил чужого ребенка на качели и просто ударил с обратной стороны так, что девочка вылетела, ладно хоть удачно и ничего не ударила, – пишет очевидец.

По его словам, на случившееся отреагировал стоявший рядом мужчина и решил успокоить озлобленного отца. Тот в ответ намеревался на него накинуться. Отец девочки вел себя агрессивно со всеми, кто хотел его утихомирить.

Прочитавшие пост подписчики паблика сильно возмутились поведением родителя:

– Этот мужчина просто неадекватен, у таких руки даже всегда согнуты в кулаки.

– Поражаешься, что в голове у взрослого мужика. А если бы девчонку убил или покалечил?

– Ужас! И это мужик весом в центнер тягается в ребенком. Пусть ищет себе ровню и махает кулаками, – написали неравнодушные пользователи соцсети.

В администрации города оперативно отреагировали на инцидент, вот только ничем помочь не смогли.

– К сожалению, видеокамеры на данном участке отсутствуют, поэтому проверить историю не представляется возможным. Просим вести себя уважительно по отношению ко всем, вне зависимости от возраста, – подписали пост с рассказом о случившемся.

Запись с инцидентом все-таки нашлась. Там отчетливо видны агрессивные действия мужчины, в том числе, момент, когда он грубо скинул маленькую девочку с качелей.

Родители пострадавшего ребенка подали заявлению в полицию. В МВД Набережных Челнов корреспонденту "КП-Казань" этот факт подтвердили, заявив, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Также сообщили, что дело взято под контроль прокуратурой Татарстана.