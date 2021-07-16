«Фрукты и овощи сейчас дешевле, вкуснее и полезнее»: Казанский диетолог рассказала, как правильно питаться в летний период

Некоторые врачи также отмечают, что в летнее время количество сырых продуктов в рационе можно увеличивать до 80-100% и вообще перейти на веганство или сыроедение на нескольких недель. Фото: Юлия Лоза

Лето – время, когда магазины и рынки переполнены сезонными фруктами, ягодами и овощами, которые в другие месяцы года не так доступны и полезны. Именно поэтому диетологи советуют употреблять как можно больше сезонных продуктов пока есть возможность делать это дешевле и полезнее.

Некоторые врачи также отмечают, что в летнее время количество сырых продуктов в рационе можно увеличивать до 80-100% и вообще перейти на веганство или сыроедение на нескольких недель. Корреспондент «КП-Казань» разобралась в том, почему именно летом стоит пересмотреть свой повседневный рацион и за чем идти на рынок прямо сейчас.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Казанский диетолог Элина Борханова отмечает, что в летний период нужно обратить особое внимание на овощи и фрукты, которые созревают именно в нашем или соседних регионах:

– Зимой чаще всего в магазинах продают завозные продукты, которые выращиваются с использованием удобрений и пестицидов. Сейчас же фрукты и овощи очень доступные по цене, потому что выращены в нашем регионе или соседних в обычных климатических условиях. Кроме того, многие выращивают продукты у себя на даче и часто продают соседям или знакомым.

Диетолог также советует, чтобы в летнем рационе было разнообразие, которое позволит включить в приемы пищи все группы витаминов:

– Пусть ваша тарелка напоминает радугу, чтобы в ней было много цветов, а значит витаминов. Что-то желтого цвета, красного, темно-фиолетового, зеленого, и тогда у вас будет максимально полезный рацион.

Регулярное употребление разных фруктов и овощей повысит иммунитет, но у витаминов, к сожалению, нет накопительного эффекта:

– Советую делать заморозки ягод, фруктов и овощей на осенний и зимний период, чтобы витамины поступали в организм регулярно. Витамины не получится «наесть» и забыть про них на какое-то время, они должны присутствовать в рационе каждый день, – отмечает Элина Борханова.

СПАСАЕМСЯ ОТ ЖАРЫ

Все фрукты и овощи обладают освежающим эффектом, поэтому спастись от жары можно при помощи салатов, овощных супов, смузи, замороженных ягод и коктейлей:

– Есть очень хороший и максимально простой рецепт освежающего напитка: огурцы, мята, лимон или лайм, лед, по желанию какой-то подсластитель и вода. Также можно кипятком залить ягоды, охладить до комнатной температуры или добавить лед и пить в течение дня, – советует диетолог.

В середине лета особое внимание при покупке фруктов и овощей обращайте на местные продукты или поставки из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других соседних регионов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЮЛЯ

Сейчас самое время идти на рынок и покупать любимые фрукты и овощи. Именно в середине июля на прилавках можно найти самые вкусные продукты, которые впитали в себя тепло и солнце того региона, где выросли – значит, они содержат максимум витаминов и микроэлементов.

В середине лета особое внимание при покупке фруктов и овощей обращайте на местные продукты или поставки из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и других соседних регионов.

Сезонные овощи: баклажаны, болгарский перец, редис, зеленый горошек, стручковая фасоль, репчатый лук, кабачки, картофель, огурец, репа, свекла, спаржа, томаты, чеснок.

Фрукты и ягоды: груши, авокадо, клубника, персики, нектарины, лимон, лайм, черника, ежевика, красная и черная смородина, черешня, земляника, слива, яблоки.

Зелень и травы: базилик, зеленый лук, листовая зелень моркови и свеклы, орегано, петрушка, кинза, мята, укроп, руккола, шпинат, щавель, брокколи и все виды салатов.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ ПРАВИЛЬНО

После покупке овощей, фруктов и зелени соблюдайте несколько простых правил:

• Удаляйте участки плода, где могут накапливаться нитраты, даже если вы уверены, что купили экологически чистые продукты. Например, в зелени нитраты могут быть в стеблях, у помидоров и фруктов – в плодоножке.

• Тщательно промывайте каждый продукт. Для этого можно также использовать щетку и замачивать продукты в течение 10 минут в растворе из соды или соли.

• Обращайте внимание на необычный, неестественный цвет плодов и пятна – это может говорить о содержании вредных веществ.

– Лето – самое время, чтобы «почистить» свой рацион питания, получить пользу от фруктов и овощей для иммунитета. Поэтому обязательно включайте ягоды, зелень, овощи и фрукты в свою идеальную тарелку, – советует Элина Борханова.