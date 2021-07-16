Решил прокатить сестру и ее друзей: в Казани 12-летний ребенок разбил машину отчима и скрылся с места ДТП

Мальчик испугался последствия и сбежал с места аварии, его задержали вместе с матерью. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Подростковые посиделки в Казани едва не закончились трагедией. 12-летний школьник решил порадовать сестру и ее друзей и прокатить их на машине. Своего авто, что естественно, у парня не было, да и права он получит только минимум через 6 лет. ВПрочем, он не растерялся и позаимствовал ВАЗ седьмой модели у сожителя своей матери.

Поездка была не долгой. Около дома №52 по улице Привокзальной юный водитель не справился с управлением. В результате ВАЗ перевернулся.

- Испугавшись, он с места ДТП убежал. В ходе оперативно-разыскных мероприятий несовершеннолетний был найден и в сопровождении матери доставлен в отдел полиции, - прокомментировали в пресс-службе МВД Татарстана.

В результате ДТП пострадали две 14-летние пассажирки, они получили сотрясение головного мозга и были госпитализированы. В момент аварии они находились на заднем пассажирском сидении и не были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту мать правонарушителя привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме этого, материалы будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия процессуального решения.

Установлено, что семья состоит на учете в отделении социальной помощи и поддержки семье и детям. Юный водитель состоит на внутришкольном учете.

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