«Казань — прекрасный и гостеприимный город»

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Вчера, 15 июля, в Казань прибыл лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Он встретился с кандидатами в депутаты Госдумы, обсудил перспективы развития республики Татарстан и рассмотрел предложения по улучшению жизни в регионе.

Алексей Нечаев проводит встречи в городах России, чтобы составить обновленную программу партии – выслушивает сторонников, их идеи, предложения и проекты. До визита в столицу Татарстана он также встретился с активистами партии и кандидатами в Госдуму в Нижнем Новгороде и Чебоксарах.

«Мы стремимся создать фракцию в Госдуме. Но решение примут люди "– сказал лидер партии.

В Казани Нечаеву были представлены различные проекты: идеи по безопасному обезвреживанию медицинских отходов, методы юридической защиты людей от телефонного спама, инициативы по формированию экспортных зон.

Особое внимание лидер партии уделил двум инициативам: проекту по поддержке молодых и многодетных семей Гульназ Гиззатуллиной и проекту по организации здорового питания для школьников Розы Гайнутдиновой.

«Самый близкий мне проект про здоровое питание. Мы все привыкли лечиться, но лучше просто не болеть. Питание – один из ключей, чтобы быть здоровыми, также важен здоровый образ жизни. Сегодня еще обсуждали школьное питание: очень много делается, но вопросов также остается много. Если по качеству блюд никаких вопросов нет, то состав иногда остается без внимания», – отметил Алексей Нечаев.

Также лидер партии высказал собственную точку зрения по поводу «семейных» проблем и вопросов. Так, с кандидатами в Госдуму он обсудил льготную ипотеку и узнал, что очередь на жилье в столице Татарстана длится около трех лет, и сами квартиры выдаются на окраине города:

«Ждать льготную ипотеку три года – это долго. Мы разрабатываем предложения, как сократить эти сроки и помочь большему количеству семей, в том числе и многодетным семьям», – отмечает Нечаев.

При этом лидер «Новых людей» считает Татарстан привлекательным регионом для внедрения новых идей и проектов:

«Регион очень привлекательный, это регион-донор, что очень важно. Сейчас, когда на регионы выделяется меньше федерального бюджета, Татарстан все равно остается независимой территорией. Тут есть, чему поучиться. Мне интересно здесь реализовывать идеи самих жителей, хотя собственный взгляд на некоторые вопросы у меня также есть», – сказал лидер партии.

После круглого стола с кандидатами в Госдуму Алексей Нечаев встретился с активистами партии «Новые люди», ответил на интересующие сторонников вопросы во время прогулки по территории Центра семьи «Казан». Лидер партии также побывал в историческом центре столицы Татарстана:

«Я впервые посетил Казанский Кремль летом, до этого я был здесь зимой, а перед этим – осенью. Летом все еще прекраснее выглядит, спасибо большое Казани за гостеприимство», – сказал Алексей Нечаев.