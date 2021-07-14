Вероника Андрусенко из Татарстана отстранена от Олимпийских игр в Токио – 2021

Вероника Андрусенко должна была принять участие в эстафете 4x200 метров вольным стилем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко от соревнований на Олимпийских играх в Токио – 2021 на основании данных всемирного антидопингового агентства (WADA).

- FINA благодарна WADA за усилия в обеспечении «чистой» конкуренции на Играх в Токио. Мы подписали кодекс WADA, поэтому внимательно относимся к обработке информации, полученной в результате работы отдела расследований WADA. FINA по-прежнему полностью привержена защите «чистых» спортсменов и продвижению проведения «чистых» соревнований в Токио, - гласит заявление президента FINA Хусейн Аль-Мусаллам.

Отметим, что до этого Александр Кудашев и Вероника Андрусенко должны были выступать на Играх в составе национальной команды из России. Так, планировалось, что Кудашев выступит в заплыве на дистанции 200 метров баттерфляем, а Андрусенко должна была принять участие в эстафете 4x200 метров вольным стилем.

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