В Казани в комплексе фонда «Ярдэм» открывается благотворительная выставка картин «особенного» художника

Ренат Мусин изобрел специальное приспособление и теперь создает картины движениями головы.

Ренат изобрел специальное приспособление и теперь создает картины движениями головы.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, его кисть способна передать подлинную красоту природы. Ренат – автор более 30 картин, в числе обладателей его произведений первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Приобретая картины «особенного» художника, Вы не только поддерживаете Рената Мусина, но и даете ему жизненных сил и энергии для достижения новых высот, и целей.