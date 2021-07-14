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Общество14 июля 2021 16:34

В Казани в комплексе фонда «Ярдэм» открывается благотворительная выставка картин «особенного» художника

Ренат Мусин – необыкновенный художник, он рисует без помощи рук
Источник:kp.ru
Ренат Мусин изобрел специальное приспособление и теперь создает картины движениями головы.

Ренат Мусин изобрел специальное приспособление и теперь создает картины движениями головы.

Ренат изобрел специальное приспособление и теперь создает картины движениями головы.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, его кисть способна передать подлинную красоту природы. Ренат – автор более 30 картин, в числе обладателей его произведений первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

Приобретая картины «особенного» художника, Вы не только поддерживаете Рената Мусина, но и даете ему жизненных сил и энергии для достижения новых высот, и целей.

В Казани в комплексе фонда «Ярдэм» открывается благотворительная выставка картин «особенного» художника
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