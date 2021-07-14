Рустам Минниханов - кандидатам в депутаты Госдумы: «Работайте с людьми!»

Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов обозначил кандидатам приоритеты предвыборной программы, отдельно подчеркнув, что главное в ходе агитации - прямое общение с жителями.

Встреча Минниханова с кандидатами прошла во дворе дома на улице 25 лет Октября в Кировском районе Казани. В этом дворе в 2020 году было выполнено благоустройство по президентской программе «Наш двор».

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов отметил, что место для встречи выбрано не случайно. Именно активное соучастие татарстанцев в программе иллюстрирует главный принцип работы госорганов и реализации всех республиканских программ - вовлечение жителей в совместную работу и принятие решений. Минниханов также призвал кандидатов и партию подкреплять свою предвыборную кампанию примерами реально сделанных дел, реализованных объектов.

- Работа с людьми - главное для депутата, для любого органа власти. Это ключевое условие построения качественной жизни. Все программы мы реализуем вместе с нашими гражданами, на основе их мнений, пожеланий, идей и предложений. Только благодаря людям стали возможны все наши достижения. Жители каждого двора, который вошел в программу «Наш двор», оценивают и согласовывают проект благоустройства, дают свои замечания - так люди сами решают, каким должен быть их двор. Такой же принцип мы должны использовать во всей своей работе. Призываю вас - работайте с людьми, общайтесь с ними напрямую, узнавайте их пожелания, мнения из первых уст! - обратился Минниханов к участникам встречи.

Глава Нижнекамского района Айдар Метшин подчеркнул, что татарстанцы позитивно оценивают результаты реализации программы благоустройства дворов:

«Люди искренне благодарят за инициирование программы «Наш двор».

Фото: president.tatarstan.ru

В 2021 году в рамках «Наш двор» планируется реконструировать 1074 двора, благоустройство уже запущено - готовность блока работ по дорожным покрытиям составляет 51% на сегодняшний день.

- Я всегда считал, что дворы, общественные пространства - это наше конкурентное преимущество. Это уникальная программа, не имеющая аналогов по масштабам и заложенным в нее идеям, - подчеркнул Рустам Минниханов.

Заместитель секретаря ТРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Камалтынов отметил, что прямая работа с людьми - основная задача партии как в рамках выборов, так и текущей деятельности.

- Для взаимодействия с людьми мы выстроили систему сервисов. Это сервис приема наказов «Мой депутат» - сайт, горячая линия. Запустим работу сети мобильных общественных приемных, которые доедут до каждого отдаленного уголка республики, чтобы принять наказы татарстанцев. В августе мы развернем сеть пикетных точек во всех районах Татарстана. Каждый из кандидатов примет участие в работе мобильных приемных и пикетов - выедет в районы, проведет время в общении с жителями и сборе наказов, - рассказал Камалтынов о планах партии на предвыборную кампанию.

Он добавил, что из предложений людей партия соберет «Народную программу», которая будет представлена в августе.