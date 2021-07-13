Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов: «Главное в системе образования - правильная мотивация»

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Первой темой стала подготовка будущих педагогов. Депутат заявил, что сегодня образование уступает уровню Советского Союза. В 90-е годы и вовсе случился отток учителей из-за низких зарплат и других путей заработка.

- Учитель был главным в школе. В педвузы поступали лучшие ученики. Затем учителя, особенно мужчины, ушли в административную работу. Так и растеряли престиж профессии, - подчеркнул Гильмутдинов.

По его мнению, чтобы вернуть авторитет педагогов, нужна федеральная программа подготовки с уклоном на практику. Другой мотиватор - хорошая зарплата. Гильмутдинов предложил вариант обеспечения жильем педагогов, переехавших работать в сельскую местность.

Депутат считает, что нужно пересмотреть и систему целевого обучения: контракты нужно заключать только через два года обучения в вузе - когда студент предварительно определяется с направлением. К тому же при поступлении все будут на равных.

Ильдар Гильмутдинов также проанализировал последние законодательные изменения в отрасли. Из важнейших он выделил ремонт школ и детсадов. Депутат отметил, что раньше это была прерогатива региона, а теперь средства поступают и из федерального бюджета.

Еще один пункт - переход на бесплатное питание учеников 1 - 4 классов. Далее последовало обновление школьных столовых: они должны соответствовать новым нормативам.

Из предпочтительных изменений в сфере образования депутат отметил, что акцент должен быть на воспитании. Стоит возобновить систему наставничества, а родителям меньше вмешиваться в учебный процесс.

- Ребенок усваивает многое до 5 лет, поэтому стоит усилить занятия в дошкольном возрасте. Это не лишение детства, главное - правильная мотивация, как и везде. А вот школьную программу следует разгрузить, - заявил спикер.

Актуальный вопрос в системе образования - изучение родных языков. Ильдар Гильмутдинов особо подчеркнул, что они не исчезли из учебной программы и изучаются наряду с другими предметами. А учебную программу каждая школа вправе составлять сама.

Депутат считает, что нужно узнать, почему сегодня родители не хотят, чтобы их дети изучали родной язык. Он уверен - дело не в ЕГЭ, а в прошлой нагруженной системе, когда грамматику начинали изучать уже с первого класса.

- Зубрежка не поможет. Нужно стремиться к тому, чтобы жители региона сами захотели его изучать. Тут я тоже за мотивацию: детей не нужно принуждать, можно завлечь творчеством, к примеру, - отметил Гильмутдинов.

Спикер прокомментировал и вопрос перехода на удаленку.

- Поверьте, никто из нас не хочет переходить на дистант. Это вынужденная мера, надеюсь, до нее не дойдет снова. Дистант является ущербным для учебной программы. Но новые методики и технологии никто не отменял, - заключил Ильдар Гильмутдинов.