Фонд «Ярдэм» планирует построить новый реабилитационный центр для инвалидов

На встрече приняли участие председатель совета фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов и вице-президент фонда, директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова.

В своем выступлении Илдар хазрат Баязитов поделился историей создания благотворительного фонда «Ярдэм» и реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм», а также будущими планами по строительству отдельного центра реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов обратился к реабилитантам с приветственным словом, пожелав им успешного прохождения курсов и побольше приятных воспоминаний.

Директор реабилитационного центра НИБФ «Ярдэм» Малика Гельмутдинова узнала, что беспокоит реабилитантов, какие бы они хотели видеть изменения в дальнейшей реализации проекта. Кроме того, реабилитанты поделись своими впечатлениями о курсах, пожеланиями и предложениями по улучшению проекта и программы.

Одной из задач проекта «Видеть и слышать сердцем» на сегодняшний момент является повышение уровня внимания к проблемам инвалидов по зрению со стороны общества.

В реабилитационном центре Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» реабилитационные курсы по проекту «Видеть и слышать сердцем» проходят за счет финансирования из средств гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и за счет собственных средств НИБФ «Ярдэм».