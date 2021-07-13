Результаты ЕГЭ – 2021 в Татарстане: сколько баллов набрали, шпаргалки, суды и штраф

Выросло количество и доля высокобалльников по русскому языку, химии, географии, математике, биологии, французскому и китайскому языкам, а также по информатике и ИКТ. Фото: Евгения ГУСЕВА

13 июля на брифинге в Кабмине Татарстана были озвучены результаты ЕГЭ-2021 в республике. В регионе единый государственный экзамен в этом году сдавали 16 830 человек.

Первое, что в статистике бросается в глаза так это то, что наблюдается тенденция к уменьшению количества непосредственных выпускников. Не все ребята в Татарстане решили или смогли пойти в 11 класс.

Также уже три года подряд в Татарстане снижается число сдающих ЕГЭ по математике профильного уровня, химии, биологии, физике, обществознанию и немецкому языку. Зато растет количество желающих получить свои баллы по информатике и ИКТ (на 326 человек) и по литературе (на 15 человек).

ПРО 100 И 200 БАЛЛОВ

По сравнению с предыдущими двумя годами по итогам ЕГЭ – 2021 в Татарстане выросло количество и доля высокобалльников по русскому языку, химии, географии, математике, биологии, французскому и китайскому языкам, а также по информатике и ИКТ. Но вместе с тем данный показатель снижается по литературе, физике и немецкому языку.

Растет в Татарстане и число выпускников, получивших на ЕГЭ – 2021 по 100 баллов. Здесь республика находится в одном ряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.

Наивысшую оценку татарстанские выпускники получили по русскому языку, информатике, литературе, химии, биологии и географии. Кроме того, впервые с 2015 года в Татарстане сразу шесть человек получили 100 баллов по английскому языку.

Итак, по итогам ЕГЭ – 2021 в республике зафиксировано 256 стобалльных результатов, из них 236 – у выпускников текущего учебного года. По сравнению с 2020 годом общий показатель таких отличников вырос на 17.

Больше всего стобалльников было отмечено в Казани (125 человек), Набережных Челнах (34 человека), Альметьевском и Нижнекамском районах (13 и 10 человек соответственно).

Есть в Татарстане и свои двухсотбалльники. Ими стали выпускники Балтасинской гимназии; школы № 70, гимназии № 102, лицеев № 35, № 131 и № 2 Казани; IT-лицея КФУ, Казанского суворовского училища; лицея № 78 и гимназии № 57 Набережных Челнов; лицея № 2 в Альметьевске.

Ребята получили 200 баллов по таким предметам, как русский язык, математика профильного уровня, химия, биология, информатика, обществознание и история.

При этом есть и довольно большое количество ребят, которые во время сдачи ЕГЭ-2021 не смогли преодолеть минимальный порог по набранным баллам. Так, неудовлетворительный результат по русскому языку в этом году получили 12 человек.

Отметим, что пересдать ЕГЭ по предметам по выбору можно только в 2022 году.

АПЕЛЛЯЦИИ

ЕГЭ-2021 в Татарстане также отметился и увеличением числа удовлетворенных апелляций, поданных выпускниками. Их рассматривала Конфликтная комиссия республики. Так было удовлетворено 70 из 605 апелляций.

ЗА ЧТО УДАЛИЛИ И ОШТРАФОВАЛИ

В это году также не обошлось без удалений из аудиторий за явные нарушения. Так, 31 мая во время сдачи ЕГЭ – 2021 по химии в Буинском районе Татарстана выпускница Протопоповской СОШ попалась на наличие средств связи. Результаты ее экзамена были аннулированы. Ее дело было передано в местную комиссию по делам несовершеннолетних.

Так же на использовании мобильного телефона и наушников в Мамадышском районе 7 июня попалась участница ЕГЭ – 2021 по математики. Ее результаты тоже аннулировали, а судом объявлено замечание.

А 11 июня при сдаче истории в Тетюшском районе участник ЕГЭ – 2021 был удален из аудитории за использование шпаргалки. В отношении его были применены похожие санкции - результаты экзамена аннулированы, а дело передано в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Но нарушали не только сдающие экзамен. Так, 4 июня в Нижнекамском районе на ЕГЭ по русскому языку технический специалист вынес из аудитории контрольно-измерительный материал, а попросту сами задания. Виновному здесь назначили штраф в 20 000 рублей.

Также с мобильными телефонами попадались организатор аудитории и медсестра. В обоих случаях суду еще предстоит рассмотреть их дела.