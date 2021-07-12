12 июля в Казани в Горкинско-Ометьевском лесу состоялось открытие арт-объекта «Крылья бабочки»

Конкурс на лучший арт-объект из вторсырья стартовал в Казани в январе 2021 года. Он стал частью программы «Казань — город без отходов», которую Coca-Cola в России реализует с правительством Татарстана. Благодаря этой программе был запущен ряд образовательных программ, а в городских парках появилась удобная инфраструктура для сортировки отходов. Установка в Горкинско-Ометьевском лесу нового арт-объекта — это еще один способ привлечь внимание к проблеме переработки вторсырья.

Арт-объект «Крылья бабочки» создан из использованной упаковки. Его автор, архитектор Алексей Лазарев, выиграл конкурс, объявленный Coca-Cola в России, и получил полмиллиона рублей на реализацию проекта.

Автор арт-объекта выбрал образ бабочки, чтобы напомнить жителям Казани о значимости усилий каждого в борьбе с проблемой переработки отходов.

- В 1961 году математик и метеоролог Эдвард Лоренц обнаружил, что числовые данные, введенные в компьютер без округлений, с миллионными долями, позволяют делать более точные прогнозы. В своих выступлениях и статьях Лоренц использовал образ бабочки для описания этого явления: «Взмах крыльев бабочки в Бразилии, вызывает торнадо в Техасе». Даже малое усилие имеет значение. Еще один не купленный пластиковый стаканчик, еще одна бутылка, сданная в переработку, сложенные вместе, дают большой эффект, - сказал автор проекта.