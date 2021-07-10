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Общество10 июля 2021 12:20

Спрос превышает поставки: как обстоят дела с вакциной от коронавируса в Татарстане

По словам президента республики Рустама Минниханова, сейчас в регионе осталось только 66 тысяч доз препаратов
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Только за минувшие сутки от коронавируса привились 16 тысяч человек.

Только за минувшие сутки от коронавируса привились 16 тысяч человек.

Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Татарстане находится под контролем. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов.

Среди важнейших мер профилактики Covid-19 глава Татарстана назвал вакцинацию населения и сообщил, что в республике для этого созданы все условия. Работают 153 пункта вакцинации, в том числе 62 – мобильных. Демонстрируют позитивные результаты и такие формы, как выездные вакцинации, работа в трудовых коллективах.

На 10 июля в республике привито от коронавируса 655 178 человек, или 35,7% от плана

- Мы готовы развернуть и дополнительные мощности. Только за вчерашний день было привито порядка 16 тысяч человек, - сообщил Минниханов.

Президент РТ отметил, что сегодня в связи с массовой иммунизацией спрос на вакцины возрос.

- Сегодня спрос на вакцины превышает поставки, - сказал он. – В республике осталось порядка 66 тысяч доз, это при наших темпах вакцинации – на 4 дня. Будем работать по увеличению поставок в республику.

Президент Татарстана отметил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо не снижать темпы вакцинации населения. При этом он подчеркнул: по-прежнему важно соблюдать все требования Роспотребнадзора, применять все санитарно-эпидемиологические меры для профилактики и борьбы с Covid-19.

Рустам Минниханов напомнил, что ни одно мероприятие с массовым участием населения не может проходить без решения Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент Татарстана озвучил данные по проведенным в республике проверкам соблюдения требований Роспотребнадзора в части профилактики Covid-19. Так, проведено 293 оперативных проверки ряда объектов, с нарушениями работали 54 организации, или 18% от проверенных. Наибольшее количество нарушений приходится на объекты образования, общественного питания, торговые предприятия. По ряду предприятий-нарушителей есть решения о приостановке их деятельности

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