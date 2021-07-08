Фонд «Ярдэм» поздравил ветерана журналистики Альмиру Адиатуллину с днем рождения

Вице-президент фонда «Ярдэм», депутат Казанской городской Думы Малика Гельмутдинова поздравила ветерана журналистики Альмиру Адиатуллину с днем рождения. Сегодня легенде татарстанской журналистики исполнилось 83 года.

Малика Гельмутдинова Альмире Лутфулловне пожелала долгих лет жизни и крепкого здоровья. В свою очередь Альмира апа отметила, что очень рада подобному вниманию и заботе со стороны фонда и мечети «Ярдэм».

Альмира Адиатуллина – легенда журналистики. За её плечами десятки лет активной трудовой жизни, которая изменила лицо современного Татарстана и мусульманской уммы России. Она поистине является живым воплощением воинского духа татарского народа. Однако, уже два года Альмира апа практически прикована к постели.

Альмира Адиатуллина родилась 8 июля 1938 года в Башкортостане.

В 1965 году окончила филологический факультет Казанского государственного университета, отделение журналистики.

С 1996 по 1999 года училась в Казанском Высшем мусульманском медресе «Мухаммадия».

С 1957 года работала в журнале «Совет мэктэбе» («Советская школа»). С 1964 по 1993 года - в редакции журнала «Азат хатын», покинув его в должности ответственного секретаря.

В конце 1980-х – начале 1990-х Адиатуллина активно участвовала в движении национального возрождения. Была номинирована на получении Нобелевской премии в числе «100 лучших женщин планеты».