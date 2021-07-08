Tele2 обеспечит связью пострадавших от домашнего насилия теперь в 10 регионах России

Tele2 масштабировала поддержку проекта Emergency Box на 10 регионов России. Инициатива сети взаимопомощи ТыНеОдна и бренда одежды YOU направлена на сбор вещей первой необходимости для жертв домашнего насилия. Tele2 выделила для пакетов экстренной помощи SIM-карты. Пострадавшие могут получить комплекты через кризисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Липецке, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске.

Пакеты экстренной помощи (Emergency Boxes) с предметами первой необходимости от различных брендов будут выдавать пострадавшим от домашнего насилия, обратившимся за помощью в кризисные центры указанных городов. Tele2 пополнила их содержимое SIM-картами с возможностью саморегистрации и оплаченным пакетом минут и гигабайтов. Это позволит людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддерживать важные социальные контакты, защитив себя от преследования агрессора.

Вторую волну Emergency Box вместе с Tele2 поддержали еще 12 компаний: косметические бренды Avon и MIXIT, бренды одежды YOU, LIGIO, Trends Brands, Women'secret и Bilingua Ladies, товары для детей «Союзмультфильм», фитнес-клуб FITMOST, издательство книг «Бомбора», «Проект 111» и «Почта России». 20 кризисных центров получили от партнеров по 50 наборов экстренной помощи.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Проект Emergency Box объединил социально ответственное бизнес-сообщество и консолидировал усилия брендов в решении такой острой проблемы, как домашнее насилие. Tele2 как социально ориентированная компания не могла остаться в стороне. В наборе в числе предметов первой необходимости будут SIM-карты Tele2. Это позволит женщинам в сложный для них период сохранить контакт с родными и близкими людьми, которым они доверяют».

Алена Попова, соосновательница сети взаимопомощи женщин ТыНеОдна:

«Нас вдохновляет отклик бизнес-сообщества на дальнейшее развитие проекта. В планах – поставлять наборы экстренной помощи в регионы России ежесезонно и запустить линию психологической поддержки пострадавших от домашнего насилия. Сейчас как раз над этим работаем. Надеемся, список регионов будет расширяться. Пока же подопечные кризисных центров Москвы и Санкт-Петербурга, которые уже получили наборы в рамках пилотного запуска Emergency Box, выражают большую благодарность. Многие женщины подтвердили, что одной из ключевых потребностей является мобильная связь. Если женщина убегает с телефоном, то абьюзер преследует ее звонками и угрозами. Если без – остается оторванной от близких и центров поддержки. Так что наша совместная с бизнесом помощь очень важна».

Жители Татарстана также могут поддержать пострадавших от домашнего насилия. Для этого достаточно связаться с центром, работающим в регионе и уточнить, как через него можно помочь жертвам домашнего насилия.

Кризисные центры в Казани: «Мамин дом», «Центр Мама».