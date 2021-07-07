На Олимпийские игры в Токио от России поедет 21 спортсмен из Татарстана

21 спортсмен из Татарстана в разных видах спорта поборется за олимпийское золото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олимпийский комитет России обнародовал список спортсменов, вошедших в сборную страны для участия в Олимпийских играх в Токио. Из Татарстана туда вошел 21 спортсмен в разных видах спорта. Сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

Так, из республики в Японию полетят бадминтонисты Сергей Сирант и Евгения Косецкая, ВМХ-райдер Ирек Ризаев и велосипедист Ильнур Закарин

В сборные команды страны по волейболу вошли семь татарстанцев – Ирина Королева, Анна Подкопаева, Евгения Старцева, Арина Федоровцева, Артем Вольвич, Валентин Голубев и Максим Михайлов.

Немало представителей Татарстана и в составе российских команд по водным видам спорта. Республику представят гребец Артем Косов, пловцы Александр Красных, Григорий Тарасевич и Вероника Андрусенко, а также прыгуны в воду Никита Шлейхер и Мария Полякова.

За победу на Олимпиаде-2021 от Татарстана поборются спортсменки по стендовой стрельбе Зиля Батыршина и Екатерина Субботина.

В фехтовании от республики выступит Марта Мартьянова, а в теннисе – Вероника Кудерметова.