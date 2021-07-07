До Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 осталось менее 200 дней

Фото: minsport.tatarstan.ru

6 июля Солнечному Театру Моды посчастливилось стать участниками Открытия Стеллы обратного отсчёта времени до начала игр Специальной Олимпиады 2022. Концертную программу открыл зажигательный танец артистов - «Танцуй со мной». Лиза Чурикова, Алмаз Ибрагимов, Кира Смолякова, Рашит Хуснутдинов, Разиль Галиуллин, Макар Смоляков и Рустем Хуснутдинов под бодрую поддержку известного Ведущего Айрата Загриева подарили зрителям солнечные эмоции и неисчерпаемую энергию.

Солнечный театр благодарит продюсера и сценариста праздника Яну и Элину Трибой за веру в детей- артистов, за чуткость и внимание танцоров студии «Шоу Балет Кристалл» и всех хороших и добрых людей, оказывающих поддержку Солнечному Театру Моды.